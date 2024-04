Tổng hợp 5 mẫu biệt thự nhà vườn cấp 4 hiện đại

(VTC News) -

Biệt thự nhà vườn cấp 4 hiện đại là một trong những xu hướng thiết kế được ưa chuộng nhất hiện nay bởi sự sang trọng, tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên. Bạn có thể tham khảo một số mẫu được tuyển chọn dưới đây.

Mẫu biệt thự nhà vườn cấp 4 mái thái

Mẫu biệt thự này được thiết kế với mái thái truyền thống, kết hợp với hệ thống cửa kính rộng rãi giúp tạo cảm giác thông thoáng và gần gũi với thiên nhiên. Biệt thự có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng ăn.

Ảnh: Thietkenhadepmoi.com

Mẫu biệt thự nhà vườn cấp 4 mái lệch

Mẫu biệt thự này được thiết kế với mái lệch hiện đại, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Biệt thự có 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng ăn.

Ảnh: Kisato.vn

Mẫu biệt thự nhà vườn cấp 4 mái bằng

Mẫu biệt thự này được thiết kế với mái bằng đơn giản, hiện đại. Biệt thự có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng ăn.

Ảnh: Maxhomegroup.vn

Mẫu biệt thự nhà vườn cấp 4 có hồ bơi

Mẫu biệt thự này được thiết kế với hồ bơi riêng biệt, mang đến không gian thư giãn tuyệt vời cho gia chủ. Biệt thự có 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng ăn.

Ảnh: Saigonpoolspa.com

Mẫu biệt thự nhà vườn cấp 4 phong cách châu Âu

Mẫu biệt thự này được thiết kế với phong cách châu Âu sang trọng, đẳng cấp. Biệt thự có 5 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng ăn.

Ảnh: Thietkenhadepmoi.com

Đây chỉ là một số mẫu biệt thự nhà vườn cấp 4 hiện đại tiêu biểu. Chúc bạn tìm được mẫu nhà ưng ý!

7 ưu điểm nổi bật của biệt thự nhà vườn

Không gian sống rộng rãi, thoáng mát: Biệt thự nhà vườn thường được xây dựng trên những khu đất rộng rãi, do đó, diện tích sử dụng của nhà cũng rất lớn. Điều này giúp tạo cảm giác thoải mái, thoáng mát cho gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Gần gũi với thiên nhiên: Biệt thự nhà vườn được bao quanh bởi cây xanh và cảnh quan thiên nhiên, mang đến cho gia chủ bầu không khí trong lành và an yên. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thiết kế sang trọng, đẳng cấp: Biệt thự nhà vườn thường được thiết kế với phong cách hiện đại, sang trọng, thể hiện đẳng cấp của gia chủ. Các kiến trúc sư thường sử dụng những vật liệu cao cấp và trang trí nội thất tinh tế để tạo nên không gian sống hoàn hảo.

Tiện nghi đầy đủ: Biệt thự nhà vườn được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại như hồ bơi, sân vườn, phòng gym, phòng karaoke,... đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và giải trí của gia chủ.

An ninh đảm bảo: Biệt thự nhà vườn thường được xây dựng tại những khu vực an ninh tốt, có hệ thống camera giám sát và bảo vệ 24/24, đảm bảo an toàn cho gia chủ và tài sản.

Tăng giá trị tài sản: Biệt thự nhà vườn là loại hình nhà ở có giá trị cao và khả năng thanh khoản tốt. Do đó, đầu tư vào biệt thự nhà vườn là một quyết định sáng suốt, giúp gia tăng giá trị tài sản của bạn trong tương lai.

Mang lại giá trị tinh thần: Sống trong biệt thự nhà vườn giúp gia chủ cảm thấy thư thái, an yên và giảm stress. Đây là môi trường sống lý tưởng để vun đắp hạnh phúc gia đình và tận hưởng cuộc sống.