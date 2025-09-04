Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm chúc mừng 80 năm thành lập Đài VOV

Sáng 4/9, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và lãnh đạo, cán bộ VTV đã đến chúc mừng 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại trụ sở VOV, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm thay mặt Đài Truyền hình Việt Nam chúc mừng 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm, đây cũng là một hành trình nhỏ về nguồn để những cán bộ, viên chức VTV về thăm lại nơi khởi nguồn Ban Biên tập Vô tuyến Truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là tiền thân của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động VTV chúc mừng 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Những ngày này là ngày vui chung của những người làm phát thanh - truyền hình. Đài Tiếng nói Việt Nam mừng 80 năm thành lập, Đài Truyền hình Việt Nam mừng 55 năm. Năm nay là năm chẵn và những người làm phát thanh – truyền hình vui chung niềm vui 80 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong những ngày vừa qua, tất cả những người làm công tác báo chí nói chung và đặc biệt là những người làm phát thanh – truyền hình đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày vui chung của đất nước.

Thay mặt Đài Truyền hình Việt Nam, kính chúc lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Đài Tiếng nói Việt Nam dồi dào sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ.

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm và các đồng nghiệp VTV.

Thay mặt Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn các đồng nghiệp VTV đã dành thời gian ngày 7/9 hằng năm tới chúc mừng, chung vui cùng Đài Tiếng nói Việt Nam và tri ân các bậc tiền nhân của cả hai cơ quan, những người đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Bác Hồ giao phó để hai cơ quan báo chí của Quốc gia được như ngày hôm nay.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao tặng cuốn sách "Đài Tiếng nói Việt Nam 80 năm đồng hành cùng đất nước" cho ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc VTV.

“Trong những ngày đặc biệt của cả nước và của riêng những người làm phát thanh - truyền hình, chúng ta rất vui mừng khi vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Tôi cũng chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam và cả Đài Tiếng nói Việt Nam đã hoàn thành hết sức ấn tượng chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp lễ kỷ niệm Quốc khánh của đất nước.

Bước vào giai đoạn mới rất nhiều thử thách, hai cơ quan chúng ta sẽ phối hợp tốt hơn, hiệu quả hơn bằng những hành động, việc làm cụ thể, phát huy sức mạnh của hai cơ quan báo chí Quốc gia”, Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ.

Thắp hương tại bàn thờ Bác Hồ ở trụ sở Đài TNVN, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Thắp hương tri ân nhà báo Trần Lâm, người lãnh đạo đầu tiên của cả hai cơ quan VOV và VTV tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo cả hai cơ quan VOV và VTV đều nhất trí rằng, VOV và VTV có rất nhiều kênh trao đổi, giao lưu, gắn bó, kết hợp trong công tác. Thời gian sắp tới, hai đài sẽ có những kế hoạch, chiến lược hợp tác cụ thể để nhân lên hơn nữa sức mạnh của hai cơ quan báo chí chiến lược của Quốc gia.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm trải nghiệm mini-game Tìm hiểu lịch sử 80 năm hình thành và phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025).