Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng vắng mặt trong phiên xét xử Hoa hậu Thùy Tiên

Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Các bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng.

Trong phần thủ tục, thư ký cho biết có 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục, mỗi bị cáo được hai luật sư bảo vệ quyền lợi.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

HĐXX triệu tập 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, tại tòa chỉ có ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) có mặt.

28 người còn lại vắng mặt. Trong số này có bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng), ông Dương Đình Phan (Phó tổng Giám đốc), bà Phạm Thị Việt Mỹ (Giám đốc phát triển kinh doanh) và ông Thái Trần Minh Tâm (nhân viên kinh doanh).

Theo thông báo của HĐXX, bà Dung, ông Phan, bà Mỹ và ông Tâm đều có đơn xin xét xử vắng mặt và ủy quyền cho đại diện tham dự phiên tòa.

Theo cáo trạng, “kẹo Kera” là sản phẩm do Công ty CER đăng ký nhãn hiệu, còn quá trình sản xuất được thực hiện bởi Công ty Asia theo hợp đồng gia công.

Trong quá trình họp bàn phương án kinh doanh, các cổ đông CER và Nguyễn Thúc Thùy Tiên thống nhất thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam - doanh nghiệp con của CER - nhằm tách bạch vai trò truyền thông và phân phối: CER phụ trách quảng bá, giới thiệu và livestream bán hàng, còn Kera Việt Nam là pháp nhân chịu trách nhiệm phân phối.

Tuy nhiên, do chưa hoàn tất thủ tục thành lập Kera Việt Nam, các bên thống nhất tạm thời sử dụng pháp nhân Công ty CER để triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến kinh doanh sản phẩm. Về phân chia lợi nhuận, Thùy Tiên được hưởng 25%, 75% còn lại thuộc về 6 cổ đông của CER.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 2/2025, mạng xã hội xuất hiện tranh cãi liên quan hàm lượng chất xơ trong sản phẩm kẹo Kera. Lo ngại ảnh hưởng hình ảnh cá nhân, đầu tháng 3/2025, hoa hậu Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công hỗ trợ liên hệ với Lê Tuấn Linh để ký hợp đồng hợp tác quảng cáo giữa Công ty CER và Công ty cổ phần quảng cáo thương mại Sen Vàng. (đơn vị quản lý Thùy Tiên).

Mục đích của hợp đồng này là loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera trên mặt trận truyền thông. Sau đó, Thùy Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng đứng ra ký hợp đồng với CER. Bà Dung đồng ý và giao nhân viên cấp dưới trao đổi với Thùy Tiên về các điều khoản.

Sau khi thống nhất, ngày 7/3/2025, đại diện Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ với CER nhưng lại đề ngày 5/12/2024, tức trước thời điểm Thùy Tiên đăng tải bài quảng cáo kẹo Kera đầu tiên trên Facebook cá nhân (12/12/2024).

Tuy nhiên, kết luận điều tra nêu rõ: Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng và các cá nhân liên quan không tham gia bàn bạc, trao đổi trong toàn bộ quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu hay công bố sản phẩm kẹo Kera của CER. Việc Thùy Tiên đại diện, giới thiệu, quảng bá sản phẩm là hoạt động cá nhân, không phải hoạt động do Công ty Sen Vàng chỉ đạo hay ủy quyền.

Do đó, cơ quan điều tra xác định những cá nhân liên quan tại Công ty Sen Vàng không phạm tội, không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án “lừa dối khách hàng”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết sẽ kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước xem xét xử lý các hành vi liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Cũng theo cáo trạng, từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.

Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01g/100g - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.