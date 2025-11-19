Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục lĩnh 2 năm tù

(VTC News) -

Sau một ngày làm việc, chiều 19/11, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Đây là vụ án gây chú ý khi nhiều gương mặt nổi tiếng tham gia vào hoạt động quảng bá, livestream bán sản phẩm kẹo “bổ sung chất xơ” nhưng thực tế không đúng với công bố.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (thành viên HĐQT), 3 năm tù.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT) 2 năm tù, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) 2 năm tù, cùng về tội Lừa dối khách hàng.

HĐXX buộc mỗi bị cáo nộp phạt 50 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù; Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công từ 3 đến 4 năm tù.

VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo thêm 50 triệu đồng.

Hồ sơ thể hiện, tháng 7/2024, sau khi kết nối qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh và trợ lý Trần Chí Tâm thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream - bán hàng trực tuyến.

Nhóm đặt mục tiêu tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng, đồng thời mời thêm Lê Thành Công và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau tăng lên 30% cổ phần. Ngoài việc góp vốn, cô còn đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện, xuất hiện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông và các sự kiện ra mắt sản phẩm.

Nhóm cổ đông phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, phụ trách pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công liên hệ với các nhà sản xuất; Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên đảm nhận quay video, livestream và quảng cáo sản phẩm.

Sau thảo luận, nhóm chọn sản xuất “kẹo rau củ” - dòng sản phẩm đánh vào tâm lý ưa chuộng thực phẩm lành mạnh. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

