Quân đội Việt Nam – Campuchia sẽ diễn tập quân y tăng cường hợp tác biên giới

(VTC News) -

Sáng 5/11, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt báo chí để giới thiệu về Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2 giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Buổi gặp mặt do Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) chủ trì.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) chủ trì cuộc gặp mặt báo chí.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức, hoạt động giao lưu sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng.

Sự kiện cũng giúp lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nâng cao khả năng phối hợp, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Chương trình giao lưu sẽ diễn ra từ 12-14/11, tại khu vực biên giới chung giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Điểm nhấn của lần giao lưu này là chuỗi hoạt động phối hợp giữa lực lượng quân y hai nước như: khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới; diễn tập cứu hộ, cứu nạn y tế trong tình huống thiên tai; giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam – Campuchia, cùng hoạt động tuần tra chung giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y thông tin về nội dung giao lưu quân ý hai nước.

Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y cho biết: “Sáng 5/11, đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám, chữa bệnh tại Campuchia, dự kiến phục vụ khoảng 1.000 người dân. Ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục về Tây Ninh để khám bệnh cho khoảng 800 người Việt Nam”.

Bệnh viện Quân y 175 là cơ sở y tế tuyến cuối khu vực phía Nam, có đội ngũ chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại. Đại tá Đông nhấn mạnh, đơn vị đã mang những thiết bị tiên tiến này đến tận vùng biên giới để phục vụ bà con – những người ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Trong thời gian giao lưu, tại Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, trồng cây hữu nghị, diễn tập quân y chung, khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh), lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, cùng hội đàm và ký kết văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.

Tại Campuchia, chương trình gồm: Lễ đón, tiễn Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, chào và tô son Cột mốc chủ quyền 171, trồng cây hữu nghị, tuần tra chung bảo vệ biên giới, khởi công Trường Tiểu học Sang Sovan và thăm Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.