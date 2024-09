Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng các phương án phòng chống bão Yagi

(VTC News) -

Theo Công điện về việc chủ động ứng phó với con bão số 3 (bão Yagi) ban hành ngày 3/9, toàn bộ các đơn vị trong EVNNPC theo dõi, nắm bắt thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường đi và sức ảnh hưởng của bão số 3 để chủ động các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN EVN, EVNNPC kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Hải Phòng.

Chiều 5/9, các đoàn công tác do lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điên lực miền Bắc (EVNNPC) và các Ban chuyên môn An toàn, Kỹ thuật,… đi thực tế kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 3 tại các tỉnh gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình.. Trong ngày hôm nay, 6/9, các đoàn công tác của Tổng công ty tiếp tục đến các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa,…

Đoàn công tác của EVN, EVNNPC trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 (bão Yagi) tại trạm 110kV Yên Cư (TP Hạ Long).

Tại địa phương, các Công ty Điện lực tổ chức thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực, phương tiện, vật tư triển khai khẩn trương khắc phục các thiệt hại, sự cố, kịp thời khôi phục cung cấp lại điện cho khách hàng.

Chuẩn bị vật tư, phương tiện, thiết bị dự phòng sẵn sàng ứng phó cho các giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, ngay từ khi có tin bão, dù trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các đơn vị vẫn tăng cường tần suất kiểm tra định kỳ, rà soát, kiểm tra các trạm biến áp, các vị trí cột trên các tuyến đường dây có nguy cơ bị sạt lở cao, lập phương án, các giải pháp gia cố, khắc phục ngay các khiếm khuyết kịp thời nhằm đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định.

Nhóm công tác làm việc tại Quảng Ninh.

Các đơn vị trong EVNNPC thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến cơn bão số 3, phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền mạnh tới các khách hàng sử dụng điện các hướng dẫn và cảnh báo an toàn trong sinh hoạt khi có mưa bão, lũ lụt.

PC Ninh Bình tổ chức chặt tỉa, phát quang hành lang lưới điện trước khi báo số 3 đổ bộ vào đất liền.

Hiện nay, Các Công ty Điện lực đã có phương án đảm bảo cấp điện cho các phụ tải quan trọng, các trạm bơm tiêu khi úng ngập xảy ra.

Tổng công ty cũng yêu cầu các Công ty Thủy điện, các Công ty Điện lực có quản lý nhà máy Thủy điện nhỏ cần tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời ngay các khiếm khuyết của hồ đập, thiết bị vận hành cửa xả; các nguồn cung cấp điện độc lập (địa phương, Diesel dự phòng…) cho thiết bị nâng hạ cửa xả để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động tốt.

Các đơn vị quán triệt yêu cầu người lao động cần tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như khi tham gia giao thông; đặc biệt, chú ý khi đi qua các vùng ngập lụt, qua sông suối phải mặc áo phao, không để bị đuối nước, phải có biện pháp đảm bảo an toàn khi vượt sông suối, không để bị chìm, trôi ô tô, xe máy, dụng cụ, thiết bị, vật liệu...

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan trong công tác vận hành hồ chứa, xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt là con người, tài sản vùng hạ du..

EVNNPC cũng thông tin, đối với các dự án đang thi công, dự án mới đóng điện phải có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động, thiết bị, công trình, đặc biệt phòng chống nguy cơ sạt lở, ngập lụt …, có các biển báo, chỉ dẫn phòng tránh tại những vị trí nguy cơ gây mất an toàn và rà soát lại hồ sơ bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thi công xây lắp,...có liên quan.