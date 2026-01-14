Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật

Ngày 14/1, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành hậu cần, kỹ thuật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm hậu cần vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân suốt thời gian qua đã góp phần không nhỏ tạo nên những kỳ tích của dân tộc ta trong thế kỷ 20, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của bộ đội hậu cần - kỹ thuật.

Theo Tổng Bí thư, bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị hậu cần - kỹ thuật tinh gọn, đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều đề án, dự án, chương trình, kế hoạch có ý nghĩa chiến lược củng cố, nâng cao tiềm lực, thế trận, hậu cần - kỹ thuật quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, chính quy, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

"Trong thiên tai, bão, lũ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, cán bộ, chiến sĩ ngành kỹ thuật, hậu cần, quân đội nói riêng đã có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để giúp dân từ sơ tán bà con khỏi vùng ngập lụt, cứu hộ, cứu nạn trong mưa lũ đến hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men. Ở đâu cần là ở đó có bộ đội.

Khi bão lũ đi qua, bộ đội lại hối hả cùng Nhân dân dọn bùn đất, khơi thông đường sá, vệ sinh môi trường, khắc phục hư hỏng công trình, sửa chữa trường lớp, trạm y tế dựng lại những mái nhà bị tốc, bị sập. Nhiều ngôi nhà tình nghĩa đã được khẩn trương xây dựng, trao tận tay các gia đình bị thiệt hại để bà con sớm ổn định cuộc sống. Tinh thần vì Nhân dân phục vụ đã được tạo nên bằng kỷ luật, trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhân ái của bộ đội Cụ Hồ nhưng điều đọng lại sâu nhất là tình quân dân trong hoạn nạn", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Thời gian tới, nêu rõ yêu cầu, tiếp tục xây dựng quân đội và ngành hậu cần - kỹ thuật cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu đó là tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành.

Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các phương án bảo đảm hậu cần - kỹ thuật phù hợp với chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn chiến lược biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình phối hợp đầu tư sản xuất, mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, các trang thiết bị kỹ thuật.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi lễ.

"Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị hậu cần - kỹ thuật cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh dịch, đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong tình hình mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm đời sống sức khỏe cho bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển của khoa học quân sự, của thế giới, trong kỷ nguyên mới, ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất trí tuệ của nhân loại để ứng dụng vào sự phát triển của hậu cần - kỹ thuật quân sự, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sản phẩm của Tổng cục và của ngành hậu cần - kỹ thuật quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, những sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu phát triển sản xuất trên tinh thần tự tin, tự lực, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc và đặc biệt nhấn mạnh về tự chủ chiến lược", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả phương châm 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và phương châm 5 vững đó là chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững và đời sống bộ đội vững, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và các phong trào thi đua vận động của ngành Hậu cần kỹ thuật tạo sự lan tỏa sâu rộng và thiết thực trong toàn quân.