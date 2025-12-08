Tổng Bí thư: Quân khu 9 làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Bộ Quốc phòng

Sáng 8/12, tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945-10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương. Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 9.

Đứng chân trên địa bàn chiến lược phía Tây Nam của đất nước, nơi từ ngàn xưa cha ông ta đã mở mang bờ cõi và truyền lại cho các thế hệ con cháu hôm nay, lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng để không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đánh thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng nên truyền thống "Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu". Truyền thống ấy đã được tôi luyện trong chiến tranh gian khổ hy sinh, tiếp tục tỏa sáng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 luôn tỏ rõ bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng…

Thay mặt các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng lực lượng vũ trang Quân khu 9, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự lớn mạnh của Lực lượng vũ trang Quân khu.

Đồng thời, nhấn mạnh bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự đoán với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đang tác động sâu sắc đến đồng bằng sông Cửu Long, do đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nói chung và của Quân khu 9 nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thời gian tới để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thể chủ động làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn và chủ quyền của đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Quán triệt tư tưởng "người trước, súng sau" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, rèn luyện nâng cao bản lĩnh, thể chất và trình độ kỹ thuật, chiến thuật.

"Làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí mới, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện, mọi tình huống và các hình thái chiến tranh mới. Trong không gian phát triển mới, tình hình và nhiệm vụ mới, các đồng chí cần đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ khoa học, công nghệ cho bộ đội trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cần "huấn luyện thực chất, rèn luyện thực chất, tình huống thực chất" để chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 9 đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, lực lượng Quân khu 9 thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chính sách, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Luôn chủ động, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Quân khu 9 phải là lực lượng tinh nhuệ, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên mặt trận này. Trong giai đoạn Cách mạng mới, càng cần phát huy truyền thống vẻ vang: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Khó khăn nào cũng vượt qua - Kẻ thù nào cũng đánh thắng", thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất của quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư yêu cầu, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành trong năm 2025 cùng các chương trình hành động, sát với tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu và tình hình địa bàn.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến dịch thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia. Phối hợp với các lực lượng của Bộ Quốc phòng trong công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với các nước ASEAN.

Nắm chắc tình hình có liên quan, chủ động tham mưu chiến lược, xử lý kiên quyết, khôn khéo các vấn đề về biên giới, biển đảo; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chung.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Tượng đài Chiến thắng và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Quân khu 9.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư cùng đoàn công tác và các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn công tác nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.