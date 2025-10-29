Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam – Anh cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác

Đây là một trong những Trung tâm giáo dục Đại học hàng đầu của thế giới, là biểu tượng tri thức của nước Anh, nơi đã đào tạo nhiều thế hệ những con người dấn thân cho hòa bình, công lý và sự tiến bộ của nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong khuôn viên trường Đại học Oxford (Ảnh: Báo Chính phủ)

Bày tỏ vui mừng tới thăm và chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với những người trẻ đang chuẩn bị định hình tương lai thế giới, với các nhà khoa học và hoạch định chính sách tương lai trong thời gian tới, trong bài phát biểu Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập về 3 vấn đề đó là thế giới đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh chiến lược gay gắt, đầy rủi ro nhưng cũng mở ra các cơ hội phát triển mới.

Thứ hai, Việt Nam lựa chọn con đường phát triển hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường, sáng tạo, vì con người, không chỉ để xây dựng một đất nước giàu mạnh cho nhân dân mình, mà còn để đóng góp có trách nhiệm cho ổn định khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Và thứ ba, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, cần và sẽ trở thành một hình mẫu hợp tác mới, thực chất, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển.

Tổng Bí thư cho rằng, chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các đường biên giới và khái niệm quyền lực đang thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ, cùng lúc đó, các nguy cơ xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, va chạm lợi ích trên biển, trên không gian mạng, trong không gian số, gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ phức tạp…chính vì vậy trong bối cảnh đó, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam nỗ lực xây dựng "trong ấm, ngoài êm": giữ ổn định chính trị - phát triển kinh tế, xã hội bên trong, giữ môi trường hoà bình, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau bên ngoài; xử lý khác biệt bằng biện pháp hoà bình và luật pháp quốc tế; đặt con người, lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Oxford (Ảnh: Báo Chính phủ)

"Chúng tôi kiên định nguyên tắc: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời tạo dựng môi trường bên ngoài thuận lợi nhất để phát triển đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển, đóng góp vào hòa bình, ổn định chung của khu vực và phạm vi toàn thế giới.

Chúng tôi bảo vệ Tổ quốc bằng hòa bình, bằng luật pháp quốc tế, bằng văn hóa, truyền thống dân tộc, bằng hợp tác cùng có lợi. Đó là lựa chọn chiến lược chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam chúng tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Việt Nam không cổ vũ đối đầu. Việt Nam không chọn cách phát triển dựa trên xung đột hay đối kháng.

Chúng tôi tin vào đối thoại bình đẳng, tin vào luật pháp quốc tế, tin rằng chủ quyền không nên được khẳng định bằng súng đạn, bằng áp đặt, mà bằng sự tôn trọng lẫn nhau, bằng thỏa thuận tôn trọng luật lệ chung và bằng lợi ích cùng chia sẻ.

Tinh thần đó đã giúp Việt Nam vừa giữ được ổn định chính trị-xã hội, vừa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng hợp tác nhiều tầng nấc với các đối tác ở mọi khu vực, trong đó có Vương quốc Anh”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Đề cập về động lực phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư cho biết, điểm rất căn bản trong tư duy phát triển của Việt Nam là tăng trưởng nhanh phải gắn liền với phát triển bền vững; phát triển bền vững phải dựa trên tri thức, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi thực chất, công bằng, bình đẳng.

"Việt Nam đã lựa chọn một hướng đi rất rõ ràng: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức sẽ là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới.

Chúng tôi đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp.

Chúng tôi coi đổi mới sáng tạo không chỉ là phòng thí nghiệm khoa học thuần túy, mà là sức sống của nền kinh tế, là năng lực cạnh tranh quốc gia, là khả năng đứng vững trước các cú sốc địa chính trị và địa kinh tế.

Điều đó kéo theo yêu cầu cải cách thể chế, chúng tôi tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”: một nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tôn trọng vai trò của doanh nghiệp tư nhân như một động lực quan trọng của tăng trưởng; đồng thời khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt, điều tiết của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm bảo đảm phát triển đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Riêng về quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh, Tổng Bí thư cũng cho rằng, ngày hôm nay, chúng ta đứng trước một bước phát triển mới: hai nước đang thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện-cấp độ cao nhất trong hệ thống đối ngoại của Việt Nam.

Đây là sự khẳng định rõ ràng rằng Việt Nam coi Anh không chỉ là một đối tác thương mại, một đối tác giáo dục, một đối tác về khoa học công nghệ, mà là một đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI.

Trên cơ sở những thành quả rất tích cực trong tất cả các lĩnh vực mà 2 nước đã đạt được, Tổng Bí thư cho biết, thời gian tới 2 nước cần một mô hình hợp tác mới-thiết thực, có thể đo đếm, lan tỏa lợi ích trực tiếp tới người dân hai nước, đó là sự hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính, của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư đó không chỉ là hợp tác “chuyển giao công nghệ” mà đó chính là đồng kiến tạo tương lai và chính Oxford-với truyền thống kết nối tri thức và chính sách công, với mạng lưới cựu sinh viên có ảnh hưởng trên toàn thế giới- có thể đóng vai trò rất cụ thể trong quá trình này.

"Hợp tác đào tạo và nghiên cứu chung trong các lĩnh vực then chốt như y tế cộng đồng, công nghệ sinh học, khoa học hạt nhân, khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, biến đổi khí hậu, chính sách năng lượng sạch.

Hợp tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những chủ thể sẽ quyết định tốc độ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam trong thập kỷ tới. Cùng nhau thử nghiệm các mô hình phát triển đô thị bền vững, tài chính xanh, giáo dục mở, y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, những lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm và đều có nhu cầu cấp bách”, Tổng Bí thư nói.

Một lần nữa nhấn mạnh tinh thần 2 nước cùng chung tay xây dựng một khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, thực chất, dựa trên tôn trọng lẫn nhau, dựa trên cùng có lợi, dựa trên tầm nhìn dài hạn, Tổng Bí thư tin tưởng thời gian tới quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh không chỉ tiến thêm một nấc mới trên bản đồ ngoại giao thời đại mới mà sẽ trở thành một lực đẩy, một hình mẫu, một câu chuyện thành công chung- không chỉ cho hai nước chúng ta, mà cho cả hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong thế kỷ XXI.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Ban Lãnh đạo Đại học Oxford đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford về Chương trình Đào tạo, Nghiên cứu và Đổi mới Y tế; thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về Net Zero Carbon giữa Hãng hàng không Vietjet và Đại học Oxford, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.