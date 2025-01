Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Vilay Lakhamphong, góp phần cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao về hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, trong đó, giữ vững ổn định chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào có nhiều điểm sáng tích cực, công tác đối ngoại đạt được nhiều thành tựu và dấu ấn với việc đảm nhiệm rất thành công cương vị Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 45, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Lào trên trường quốc tế và khu vực. Đây là những nền tảng quan trọng để Lào chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an Lào. (Ảnh: Nhân dân)

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Lào, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng an ninh hai nước; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của mỗi nước; nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ Lào phát triển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Lào trên tất cả các lĩnh vực, hai nước Việt Nam - Lào sẽ nắm chặt tay vững bước cùng nhau phát triển.

Tổng Bí thư đánh giá cao hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ Công an hai nước, xứng đáng là một trong những lĩnh vực trụ cột trong quan hệ giữa hai nước góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Tổng Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Công an hai nước cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, ngăn chặn phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy,…bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển; hai bên kiên quyết, kiên trì không để các thế lực thù địch lợi dụng lãnh thổ của nước này chống phá nước kia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các Lãnh đạo cấp cao của Lào.

Ông Vilay Lakhamphong cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư Tô Lâm; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đầu năm 2026.

Đại tướng Vilay Lakhamphong chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay, trong đó có việc giúp Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN và AIPA trong năm 2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Vilay Lakhamphong đã thông báo với Tổng Bí thư Tô Lâm về tình hình Lào gần đây, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, tình hình hợp tác giữa hai Bộ Công an hai nước; bày tỏ cảm ơn những đánh giá tốt đẹp về quan hệ hai Đảng hai nước và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an cũng như lực lượng an ninh - quốc phòng hai nước; khẳng định Bộ Công an Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trong việc bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi hoàn cảnh góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.