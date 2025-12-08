Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Giám đốc Học viện Tổng thống Nga và Đoàn đại biểu cấp cao sang thăm Việt Nam; đánh giá cao vai trò của Học viện - cơ sở đào tạo hàng đầu của Liên bang Nga trong lĩnh vực quản trị nhà nước, hoạch định chính sách công và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức cao cấp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp với Nga, trong đó hợp tác đào tạo cán bộ là trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Học viện và các trường đại học Nga đã hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Việt Nam nhiều thập kỷ qua; hầu hết những cán bộ này đã trở về phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhiều người giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Học viện Tổng thống Liên bang Nga Aleksey Komissarov. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Tổng thống Nga thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Học viện và các cơ quan chức năng hai nước, đồng thời mở ra nhiều triển vọng mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và hợp tác nhiều mặt.

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới khác, Tổng Bí thư đề nghị hai Học viện tiếp tục phát huy kết quả đạt được; mở rộng các chương trình liên kết đào tạo về quản trị công, lý luận chính trị, cải cách hành chính, quản trị chiến lược, chuyển đổi số trong hệ thống công vụ và năng lực lãnh đạo cấp cao.

Đồng thời, hai bên cần tăng cường trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên; tổ chức các diễn đàn khoa học nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản trị hiện đại và quản lý phát triển quốc gia.

(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giám đốc Học viện Tổng thống Nga chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga tới Tổng Bí thư.

Ông Komissarov bày tỏ vinh dự khi cùng Ban lãnh đạo và tập thể nhà trường đón Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại Học viện vào tháng 5/2025 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư; khẳng định đây là sự quan tâm sâu sắc đối với Học viện nói riêng và sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung.

Ông nhấn mạnh, bài phát biểu chính sách của Tổng Bí thư tại Học viện đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, truyền cảm hứng cho lãnh đạo, giảng viên và học viên.

Theo nguyện vọng của tập thể, Ban lãnh đạo Học viện đã quyết định đặt tên giảng đường nơi Tổng Bí thư phát biểu là “Giảng đường Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Giám đốc Học viện cũng khẳng định việc trao tặng Tổng Bí thư danh hiệu Giáo sư Danh dự không chỉ thể hiện tình cảm và sự trân trọng, mà còn là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và giữa Học viện với các cơ sở đào tạo của Việt Nam.

(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Komissarov chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; cho rằng những thành tựu này là nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình nghiên cứu, trao đổi học thuật của Học viện.

Ông kỳ vọng, hai Học viện sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong đào tạo cán bộ nghiên cứu chính sách công, tăng cường trao đổi đoàn chuyên gia, học giả nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế. Việc thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo trong bối cảnh hiện nay, theo ông, sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi quốc gia.

Hai bên thống nhất đánh giá cao tầm nhìn và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước đối với hợp tác giáo dục; nhất trí mở rộng hợp tác giữa Học viện Tổng thống Nga với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ sở đào tạo khác của Việt Nam, tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Việc tăng cường trao đổi chuyên gia, kết nối và triển khai các chương trình nghiên cứu liên ngành sẽ tạo cơ hội để hai bên hỗ trợ, bổ sung cho nhau, đóng góp thiết thực cho việc nâng cao tiềm lực và thúc đẩy phát triển bền vững quan hệ Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.