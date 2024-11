Sáng 14/11, trong chương trình công tác tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm ra thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Tổng Bí thư cùng Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Bạch Long Vĩ; tới thăm cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra đa 27 và dự Lễ động thổ Dự án xây dựng nhà công vụ, nhà ăn, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm Y tế Quân - Dân - Y huyện Bạch Long Vĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng

Tiếp đó, làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt huyện đảo Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động, ấn tượng với tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón chu đáo mà cán bộ, Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ và Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, đảo tiền tiêu xa bờ nhất trên Vịnh Bắc Bộ dành cho đoàn.

Khẳng định Đảo Bạch Long Vĩ có vai trò là trung tâm hậu cần, một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển, nhất là vùng biển Bạch Long Vĩ là một trong 8 ngư trường lớn của Vịnh Bắc Bộ, hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú, Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ tiềm năng, vị thế và lợi thế của Bạch Long Vĩ, thành phố và huyện cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để huyện đảo trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng thủy hải sản và thu hút khách du lịch, như tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt huyện đảo Bạch Long Vĩ

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị, cần quy hoạch tốt vùng kinh tế và vùng sinh thái để có phương hướng đầu tư đồng bộ về hạ tầng như hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình hạ tầng nghề cá, chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nơi tránh trú bão, đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, các các bộ, ngành Trung ương và thành phố tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển đảo.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, mong muốn và chúc Đảng bộ, chính quyền, cán bộ chiến sỹ và Nhân dân huyện đảo đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển xứng đáng vào sự phát triển chung của Hải Phòng và cả nước, xứng danh với truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của Thành phố Cảng anh hùng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên đảo. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thị sát 2 tàu tuần tra do cơ quan cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ nhằm phục vụ nâng cao năng lực tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực đường thủy ven biển; và kiểm tra tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố Hải Phòng.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng: