Nhân dân tâm đắc với thông điệp 'Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng' của Tổng Bí thư

Chung một niềm tin hướng về Đại hội

69 năm tuổi đời, gần 40 năm tuổi Đảng, bà Lê Thị Hồng Phẩm, Bí thư Chi bộ tổ 3 Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La vui mừng trước sự đổi thay, phát triển của quê hương, đất nước.

Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trong phiên khai mạc Đại hội diễn ra sáng 20/1, bà Phẩm ấn tượng sâu sắc với con số tính đến cuối năm 2025, cả nước còn "khoảng 1%" tỷ lệ hộ nghèo.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị, nhất là những quyết sách thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào thiểu số, miền núi mà bà con có điều kiện vươn lên, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia giảm nghèo nhanh nhất thế giới.

Đồng bào vùng cao mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách giúp bà con giảm nghèo bền vững, có cơ hội học tập.

Bà Lê Thị Hồng Phẩm chia sẻ: "Đại hội XIV của Đảng có một ý nghĩa rất lớn lao, giúp củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, để người dân thêm tin yêu Đảng, yên tâm định canh, định cư và bảo vệ biên cương, xây dựng kinh tế".

Theo bà Hoàng Thị Huấn, dân tộc Thái, ở phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mục tiêu của Đảng luôn vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì Nhân dân mà phấn đấu. Chính vì lẽ đó, người dân luôn một lòng theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo Đảng.

Tại Sơn La, trong năm 2025, các địa phương trong tỉnh đã xoá gần 3.100 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, vượt hơn 220 căn so với kế hoạch. Đây là minh chứng rõ nét cho chủ trương "vì Nhân dân" với tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau" rất đỗi nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng, bà Hoàng Thị Huấn chia sẻ: "Người dân chúng tôi được Đảng, Nhà nước hỗ trợ làm nhà để ở, làm đường đẹp để đi, giao trâu bò giống để phát triển kinh tế, cuộc sống của bà con có nhiều thay đổi, ai nấy cũng vui và phấn khởi, ơn Đảng, ơn Bác Hồ nhiều lắm. Mong Đảng tiếp tục quan tâm tới bà con vùng cao, để không còn hộ nghèo".

Hạ tầng giáo dục vùng cao đang từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn rất cần những quyết sách mạnh hơn để đáp ứng giai đoạn phát triển hiện nay.

Từ xã vùng cao Co Mạ, tỉnh Sơn La, trong niềm hân hoan chung hướng về Đại hội, thầy giáo Lê Trung Kiên, Phó hiệu trưởng trường phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Co Mạ bày tỏ: "Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục ban hành các quyết sách có ý nghĩa sát thực đối với vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong các lĩnh vực hạ tầng giáo dục, chuyển đổi số và giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ quan tâm hơn tới cơ chế để thu hút, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực để có thể nuôi dưỡng, phát huy được nguồn nhân lực trẻ cho địa phương, đất nước".

Tâm đắc với thông điệp "Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng"

Theo cử tri Sơn La, các văn kiện trình bày tại Đại hội được chuẩn bị công phu, đặc biệt là việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, cầu thị, coi trọng trí tuệ và tiếng nói của Nhân dân trong hoạch định đường lối phát triển đất nước.

Văn kiện lần này đặt ra một chuẩn mực mới: hành động - trách nhiệm - kỷ luật, với 5 nhóm việc trọng tâm, nhằm làm cho mỗi mục tiêu trở thành kết quả đo lường được, mỗi trách nhiệm đều có địa chỉ đến cùng và mỗi cải cách đều đi trọn đường đến người dân.

Cử tri, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh miền núi Sơn La tin tưởng, kỳ vọng vào việc triển khai thực chất các định hướng đột phá chiến lược.

Bà Cầm Thị Bích Thủy, đảng viên ở phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La bày tỏ: "Việc không đánh giá theo lời hứa, mà đánh giá theo kết quả, không nhìn vào kế hoạch đẹp, mà nhìn vào tiến độ thực chất sẽ làm cho cán bộ phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng vững chắc nhất để đất nước bước vào kỷ nguyên mới bằng niềm tin, bằng kỷ luật và bằng khát vọng phát triển".

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La cho biết, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nghiên cứu rất kỹ bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm và thấy rất tâm đắc.

"Chúng tôi được truyền lửa từ thông điệp "Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng". Ở cấp cơ sở như Chiềng Sung, nơi cán bộ "3 cùng" với Nhân dân, phương châm này không chỉ là một khẩu hiệu mà đó là mệnh lệnh từ thực tiễn: Nói ít không có nghĩa là không tuyên truyền mà giảm bớt những cuộc họp hành mang tính hình thức, bớt những báo cáo dài dòng. Bà con nông dân không muốn nghe những hứa hẹn chung chung mà họ rất muốn nhìn thấy những kết quả cụ thể.

Còn làm nhiều là hành động lăn xả vào những việc khó và làm đến cùng chính là trách nhiệm, là danh dự của người đảng viên trước Nhân dân.

Thông điệp của Tổng Bí thư đã chạm đúng vào điểm nghẽn trong khâu tổ chức thực hiện bấy lâu nay. Đó là kim chỉ nam để chúng tôi chấn chỉnh lại tác phong làm việc kỷ luật hơn, thực tế và hiệu quả hơn. Tôi hoàn toàn tin tưởng khi người đứng đầu Đảng đã có những chỉ đạo quyết liệt, sát sườn như vậy thì ở cấp cơ sở chúng tôi sẽ có điểm tựa vững chắc để đổi mới", ông Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ.

Ở cấp cơ sở, nơi cán bộ "3 cùng" với Nhân dân, thông điệp "Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" không chỉ là một khẩu hiệu mà đó là mệnh lệnh từ thực tiễn.

Từ thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, cử tri, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh miền núi Sơn La tin tưởng, kỳ vọng vào việc triển khai thực chất các định hướng đột phá chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng.