Tổng Bí thư Tô Lâm: Khuyến học khuyến tài phải thực chất, thiết thực

Chiều 16/9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Trung ương Hội khuyến học Việt Nam về hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thành lập từ ngày 2/10/1996 theo Quyết định 122 của Thủ tướng, Hội khuyến học Việt Nam được Đảng, Nhà nước giao 3 nhiệm vụ khuyến khích và thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên trong Nhân dân, tạo điều kiện để mọi công dân được công bằng, bình đẳng trong học tập.

Đồng thời, hỗ trợ hoạt động dạy và học trong hệ thống giáo dục từ mầm non đến đại học thông qua các mô hình học tập, tạo điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên nghèo, khuyến khích học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện nhiệm vụ gắn kết, phối hợp với các lực lượng xã hội chung tay xây dựng xã hội học tập, trong đó mọi người tự giác, học tập suốt đời và cũng có trách nhiệm giúp người khác học tập.

Đến nay, Hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao giúp phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đánh giá thành công nhất trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đặc biệt, Hội đã cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiều nội dung trong phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Cùng với đó, Hội tập trung củng cố hệ thống vững chắc, chất lượng. Tính đến ngày 30/6/2025, hệ thống hội phủ kín 34 tỉnh thành phố với 34 triệu thành viên; đây chính là lực lượng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao…

Toàn cảnh buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương các cấp Hội trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua, ngày càng khẳng định được vai trò nòng cốt lấy khuyến học khuyến tài làm kim chỉ nam hoạt động bước đầu đáp ứng được yêu cầu hướng tới tất cả mọi người phải học tập suốt đời, để phụng sự đất nước, phát triển bản thân.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu để đất nước phát triển nhanh và bền vững, Tổng Bí đề nghị: "Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân, để mỗi công dân đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung.

Khuyến học khuyến tài phải thực chất, thiết thực, hướng đến nâng cao năng suất lao động, nâng tầm trí tuệ tạo cơ hội phát triển trong mọi người dân đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn".

Nêu rõ quan điểm phong trào khuyến học khuyến tài, học tập suốt đời hướng tới mục tiêu duy nhất là giúp cho mỗi công dân ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa cho gia đình, xã hội và quá trình phát triển của đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu, Hội khuyến học Việt Nam quyết liệt ứng dụng chuyển đổi số trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng và thí điểm hồ sơ học tập suốt đời trong các cấp hội tiến tới triển khai trong toàn quốc.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Mỗi trung tâm học tập cộng đồng đều phải được nâng cấp thành trung tâm học tập số có Internet, học liệu mở gắn với nhu cầu học tập của người dân, gắn kết chặt chẽ với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Hội Khuyến học Việt Nam phát huy vai trò làm đầu mối để kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, kiều bào và cộng đồng quốc tế, hình thành nguồn lực bền vững, minh bạch, công bằng trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Việc này sẽ tiếp tục phát huy tính tự nguyện, tự quản của hội viên, đẩy mạnh nguồn lực xã hội đã có, hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thiết thực vào mục tiêu xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền. Mỗi Bộ, ngành, địa phương cần đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã hội học tập vào chương trình công tác hằng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên".