Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới nước ta, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31/ 8 - 2/9.

Sáng nay (1/9), Lễ đón chính thức ông Miguel Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cùng lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Đúng 8h50 đoàn xe chở Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.

Đông đảo các thiếu nhi Thủ đô đứng dọc hai bên lối đi, vẫy cờ Việt Nam và Cuba, nồng nhiệt chào đón ông Miguel Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba sang thăm cấp Nhà nước tới nước ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đón ông Miguel Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân tại cửa xe ô tô, Tổng Bí thư Tô Lâm mời ông Miguel Diáz Canel Bermúdez bước lên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Cuba và Việt Nam.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Miguel Diáz Canel Bermúdez duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

Hai nhà lãnh đạo tiến vào buổi hội đàm.

Đây là lần thứ 3 Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba thăm chính thức nước ta, trước đó vào tháng 6/2013 khi ông là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng. Lần thứ hai là vào tháng 11/2018 khi ông trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng.

Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ hai nước đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Có thể khẳng định, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhằm tiếp tục thảo luận về phương hướng hợp tác của 2 nước đi vào thực chất và ngày càng hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu mở đầu cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mối quan hệ Việt Nam – Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và thế hệ lãnh đạo 2 nước dày công vun đắp trong suốt 65 năm qua.

Các thế hệ nhân dân Việt Nam luôn hết sức nỗ lực thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đoàn kết ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người Cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ tình đoàn kết sự ủng hộ chí nghĩa chí tình cả về tinh thần và vật chất mà Cuba dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tự hào và quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước Cuba kế thừa và không ngừng phát huy những giá trị di sản quý báu, những thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa 2 nước tương xứng với tiềm năng và mức độ tin cậy chính trị tốt đẹp giữa 2 nước.

Hai nhà lãnh đạo chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa các bộ ngành địa phương. 2 nước

Về phần mình, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cũng cho biết: "Trong những dấu mốc lịch sử của quan hệ 2 nước, có chuyến thăm tới Cuba vào năm ngoái trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của đồng chí, chúng ta đã tái khẳng định và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ 2 nước trong tất cả các lĩnh vực như đồng chí đã chia sẻ.

Chúng tôi cũng xin được cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ rất tích cực chương trình quyên góp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ Cuba. Điều này thể hiện rất rõ mối quan hệ hợp tác hữu nghị, anh em giữa nhân dân 2 nước".