Tổng Bí thư Tô Lâm: Giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu phát triển đất nước

Tiền thân là Trường Đại học Nông Lâm, được thành lập năm 1956, là cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp của Việt Nam, trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới, phát huy tự chủ đại học; với 68 năm phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang đào tạo 69 khoá sinh viên. Năm học 2024-2025, sinh viên khoá 69 của Học viện đã nhập học.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và khánh thành Dự án tăng cường năng lực đào tạo khoa học công nghệ.

Năm học này, Học viện đón hơn 6.000 sinh viên, các em sinh viên khoá 69 đang từng giờ hoà nhập với hơn 20.000 sinh viên miệt mài học tập trên các giảng đường, các phòng thí nghiệm với trang thiết bị tiện ích, hiện đại. Cùng đồng hành với sinh viên là gần 1.300 cán bộ, viên chức, trong đó có gần 700 giảng viên, nhà khoa học có học hàm, học vị cao: tiến sĩ, giảng viên cao cấp, phó giáo sư, giáo sư…với tấm lòng yêu nghề, thương yêu sinh viên.

Thầy trò Học viện quyết tâm khai thác tối đa nguồn lực trí tuệ, nguồn lực cơ sở vật chất để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống đáp ứng mục tiêu phát triển trong thời kỳ mới của đất nước…

Lễ khánh thành Dự án tăng cường năng lực đào tạo khoa học công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những thành tựu to lớn mà ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được trong thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giữ vững an ninh lương thực quốc gia, đóng góp quan trọng đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, đi đầu trong việc tạo lập nền nông nghiệp tuần hoàn, các bon thấp, tăng trưởng xanh. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp xuất sắc và toàn diện của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Sau khi phân tích những biến chuyển mang tính thời đại tình hình thế giới, khu vực, đã và đang tạo ra nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đã tạo dựng được, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam, đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng cần nhận thức sâu sắc tầm nhìn khởi điểm lịch sử mới, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình để không ngừng đối mới, phấn đấu vươn lên mạnh mẽ, tiến cùng với thời đại, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, khoa học và công nghệ là then chốt đối với sự phát triển và hưng thịnh của đất nước. Do vậy, trường Đại học phải là một thực thể quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Học viện phải phấn đấu để không những là trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của đất nước mà còn phải là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín cao trong khu vực và thế giới, một trung tâm của đổi mới sáng tạo, một địa chỉ tin cậy của khởi nghiệp Quốc gia.

Bên cạnh đó, Học viện cũng cần xây dựng một Đề án phát triển tổng thể với lộ trình phù hợp để trở thành một Trường đại học theo mô hình của các trường đại học nghiên cứu tiên tiến trên thế giới. Muốn vậy, các bộ ngành, trước hết là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ Học viện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt Đề án này.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị các trường Đại học trong cả nước, trong đó có Học viện Nông nghiệp, phải tích cực nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo phải đảm bảo tính tương thích, hội nhập, quốc tế hóa theo các chuẩn mực tiên tiến càng sớm càng tốt; tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu và ban hành chính sách để các trường Đại học thực hiện đầy đủ và đồng bộ quyền tự chủ đại học, để đất nước ta sớm có một hệ thống giáo dục đại học có thể "sánh vai với các cường quôc năm châu".