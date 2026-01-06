Sáng 6/1, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... dự lễ kỷ niệm.
Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa XV, các nguyên đại biểu Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.
Tròn 80 năm trước, ngày 6/1/1946, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đồng bào nam nữ từ 18 tuổi trở lên đều đi bỏ phiếu để lựa chọn ra những đại biểu xuất sắc nhất vào Quốc hội đầu tiên của nước ta. Chính từ lá phiếu của Nhân dân, Quốc hội Khóa I ra đời, đặt nền móng cho thể chế dân chủ của Việt Nam.
Sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử.
80 năm qua, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng phát triển, quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Bình luận