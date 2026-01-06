Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội.

80 năm qua, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng phát triển, quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.