Tổng Bí thư: Tăng trưởng mà hết tháng hết tiền, ốm đau rồi cuộc sống không vui thì không phải mục tiêu

Sáng 25/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, y tế và giáo dục không chỉ là những trụ cột rất quan trọng, mà còn là động lực để phát triển.

"Có tri thức và có sức khỏe, có văn hóa là yếu tố cốt lõi, quan trọng cho phát triển đất nước. Mục tiêu của Đảng không có gì khác là người dân được thụ hưởng, tăng trưởng thế nào đi nữa thì người dân phải hưởng. Tăng trưởng mà hết tháng hết tiền, ốm đau rồi cuộc sống không vui thì không phải mục tiêu, mà cuộc sống phải thanh thản, nhẹ nhàng", Tổng Bí thư nói.

Việc thực hiện 2 chương trình mục tiêu, theo Tổng Bí thư, không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, y tế mà toàn xã hội, toàn dân phải vào cuộc.

Về y tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh "phải đạt được mục tiêu nâng cao sức khỏe Nhân dân", chứ không phải loanh quanh những việc đang làm.

Tổng Bí thư cho rằng điều quan trọng là chăm sóc sức khỏe ban đầu và tập trung cho y tế dự phòng thay vì tập trung khám chữa bệnh như hiện nay.

Theo Tổng Bí thư, nếu dự phòng kém thì bệnh phát triển sẽ "kinh khủng".

"Chúng ta tập trung chữa bệnh nhưng cứ để môi trường ô nhiễm, uống nước bẩn, ăn uống vô tội vạ thì cũng… sinh bệnh. Nước người ta uống ngay được từ vòi, còn mình đến nước nấu chín rồi vẫn còn sợ, nước uống đóng chai vẫn ngộ độc. Nếu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì có xây đến bao nhiêu bệnh viện cũng không thể đủ được, đào tạo bao nhiêu bác sĩ cũng không thể giải quyết được việc này", Tổng Bí thư nói.

Trong đầu tư y tế, Tổng Bí thư cho biết có ba vấn đề: cơ sở hạ tầng, bệnh viện, trang thiết bị; thầy thuốc. Trong việc này, dù số lượng rất ít gây điều tiếng và làm mất tín nhiệm, song theo Tổng Bí thư, cần giải quyết triệt để.

Với giáo dục, Tổng Bí thư quán triệt tinh thần "có học sinh phải có lớp, có học sinh phải có trường, đảm bảo các cháu đều được đến trường".

Về trường học, lãnh đạo Đảng quan tâm việc xây dựng trường nội trú ở các xã biên giới và nhấn mạnh "trường phải đạt chuẩn". Việc dạy học bơi cho học sinh miền núi cũng được Tổng Bí thư nhấn mạnh. Có ý kiến cho rằng đầu tư bể bơi ở miền núi là lãng phí, xong Tổng Bí thư khẳng định đây là việc cần thiết.

"Các cháu ở thành phố được bơi, các cháu miền núi tại sao không được học bơi?", Tổng Bí thư đặt vấn đề và nêu định hướng trước mắt hoàn thành 100 trường nội trú ở các xã biên giới và cho học sinh ở đây học bơi ngay trong năm học 2026-2027.

Về mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Tổng Bí thư đặt câu hỏi: "Có bao nhiêu giáo viên có tiếng Anh? Thầy giáo mà không có thì các cháu học ở đâu, làm sao đạt được mục tiêu ấy? Không phải chỉ học tiếng Anh mà học toán bằng tiếng Anh, học văn bằng tiếng Anh, học sử bằng tiếng Anh".

Về chương trình dạy và học, theo Tổng Bí thư, cũng là nội dung rất quan trọng. Tổng Bí thư lưu ý về việc chăm sóc trẻ bỏ rơi - một vấn đề tưởng như rất bình thường. Bởi cơ sở nuôi dưỡng công lập Nhà nước chỉ đáp ứng được có 3%, chăm sóc khoảng 15.000 cháu.

"Có ai bị bỏ lại phía sau không?", Tổng Bí thư nói và cho rằng rất nhiều hoàn cảnh trẻ em bị bỏ rơi và xã hội phải vào những việc này. Vì vậy, hai ngành Y tế và Giáo dục cần nghiên cứu vấn đề này.

"Mình có mười mấy trường SOS, nhưng bây giờ thế giới cũng thu hẹp mô hình này. Người ta cũng đưa về xã hội, về gia đình, chăm sóc như vậy là tốt nhất", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng nhắc, hiện còn 8 triệu người khuyết tật, trong đó có cả trẻ em cần được quan tâm chăm sóc.

"Nếu để trẻ cứ thế lớn lên mà không nơi nương tựa, tương lai có khi lại thành tội phạm. Do đó, phải đầu tư tốt nhất ngay từ đầu, nuôi dưỡng các cháu thành người tử tế, được học hành, đóng góp, cống hiến và mang ơn xã hội", Tổng Bí thư nói.

Cũng theo Tổng Bí thư, chương trình mục tiêu quốc gia phải đi vào những đối tượng yếu, những mảnh đời này, phải rất chi tiết và cụ thể.