Tổng Bí thư: Nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác, không để chậm trễ, gián đoạn

Nhân dịp đầu xuân năm mới, sáng 23/2, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ công chức, viên chức người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang tới toàn thể cán bộ công chức viên chức Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư biểu dương ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều đồng chí cán bộ, công chức Văn phòng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng.

Trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao.

Đặc biệt, trong những kết quả chung của đất nước thời gian qua, có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Nêu rõ, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026–2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao; khối lượng công việc phía trước là hết sức lớn, thời gian tới Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng và mỗi cán bộ, công chức bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong tham mưu, phục vụ Trung ương.

"Tôi cũng đề nghị các đồng chí Văn phòng tranh thủ mọi lúc, mọi nơi mọi người đều làm việc, mỗi chúng ta đều phải suy nghĩ xem là đóng góp cái gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, của Đảng, đồng thời luôn luôn xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ mục tiêu 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thời gian không còn nhiều, mọi công việc bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay từ những ngày, những giờ làm việc đầu tiên để tập trung với khối lượng công việc rất nhiều, nhiều việc rất khó, nhiều việc chưa từng làm chưa từng có đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí", Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tụy, khiêm tốn, cầu thị và chắc chắn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực công vụ; xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.