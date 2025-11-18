Tổng Bí thư khuyến khích Tập đoàn A.P. Moller-Maersk đầu tư vào kinh tế biển

Chiều 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Vincent Clerc, Giám đốc Tập đoàn A.P. Moller-Maersk (Đan Mạch).

Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch (thiết lập năm 2013) và Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước (thiết lập tháng 11/2023), là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực theo xu hướng phát triển xanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn A.P. Moller Maersk, Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng trong đó có các cảng biển với với định hướng xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Ghi nhận tầm nhìn của Tập đoàn về xây dựng cảng, vận tải xanh và hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam trong việc phát triển hệ thống cảng biển xanh, thông minh, dịch vụ logistics…,Tổng Bí thư Tô Lâm khuyến khích Tập đoàn đầu tư vào các lĩnh vực như kinh tế biển…

Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển các dự án logistics, kết nối các vùng miền, các đô thị lớn, các khu công nghiệp trong nước và với thế giới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới và đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, rộng khắp và thông suốt để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Về phần mình, Giám đốc điều hành Tập đoàn A.P. Moller-Maersk, ông Vincent Clerc bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức

Chia sẻ về tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn trên thế giới, ông Vincent Clerc nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của Tập đoàn; cho biết tàu biển của Tập đoàn đã cập cảng Việt Nam lần đầu tiên cách đây hơn một thế kỷ.

Ông Vincent Clerc đã báo cáo cập nhật thông tin về các hoạt động, thành tựu hợp tác với các đối tác tại Việt Nam, cũng như quá trình chuyển đổi chiến lược của Maersk tại Việt Nam với tầm nhìn kết nối với các Trung tâm sản xuất, logistics trên thế giới, góp phần giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông bày tỏ mong muốn của Tập đoàn tìm hiểu các cơ hội đầu tư để xây dựng các cảng biển container lớn, hiện đại và xanh cũng như các dự án logistics chiến lược tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0; cho biết Tập đoàn nhìn thấy nhiều tiềm năng, cơ hội lớn tại Việt Nam và mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam.