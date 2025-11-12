Tổng Bí thư: Đưa khoa học công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp

Sáng 12/11, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và khẳng định, 80 năm qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đồng hành cùng dân tộc, trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức và doanh nghiệp Việt Nam, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ trong thực tế ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, phức tạp, đan xen giữa phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, điều này đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong giai đoạn mới.

Trên tinh thần trên, Tổng Bí thư đề nghị, toàn Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển phồn vinh, bền vững của đất nước, trong đó cần đẩy nhanh việc tổng kết và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào hệ thống pháp luật.

Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường; bảo đảm đồng bộ, ổn định, khả thi, hài hòa lợi ích Nhà nước – người dân – doanh nghiệp.

Lưu ý, đất đai phải tiếp tục được xác định là tài sản đặc biệt của quốc gia, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý; sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tham nhũng hoặc tư nhân hóa trá hình, Tổng Bí thư cũng cho rằng, cần thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch trong quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và khai thác tài nguyên; không để xảy ra lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu phải trở thành động lực then chốt.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Xây dựng hệ thống dữ liệu số đồng bộ về đất đai, tài nguyên nước, rừng, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học; phát triển bản đồ số ngành, cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất toàn quốc.

"Đưa khoa học công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp, từ giống cây trồng – vật nuôi, công nghệ sinh học, tự động hóa, đến truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại số. Khuyến khích mô hình “nhà khoa học – doanh nghiệp – hợp tác xã – nông dân” cùng tham gia chuỗi giá trị; khuyến nông phải gắn với đồng ruộng, với cơ sở sản xuất, không dừng lại ở hô hào phong trào”, theo Tổng Bí thư.

Biến “thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển”

Tổng Bí thư yêu cầu, quản lý chặt chẽ, điều tiết công bằng, phục hồi hệ sinh thái sông, hồ, nguồn nước ngầm, kiểm soát ô nhiễm. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, ven biển. Nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê điều, hồ chứa; ứng dụng công nghệ cảnh báo lũ, sạt lở, hạn mặn.

Phục hồi rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học; biến “thiên nhiên là bạn đồng hành của phát triển”. Phối hợp xử lý dứt điểm các điểm nóng ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, khơi thông nguồn lực – cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính – phát huy sức mạnh của người dân, doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm những “nút thắt, điểm nghẽn” thủ tục hành chính phức tạp; chồng chéo trong quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; khó khăn tiếp cận vốn, đất đai, khoa học công nghệ của nông dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực.

Huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân đầu tư vào nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn. Nguồn lực tài nguyên – nhất là đất đai, nước, rừng, biển – phải được đưa vào phát triển, tạo ra giá trị vật chất, hạ tầng và tài chính cho đất nước. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái – giá trị gia tăng cao.

Chuyển nền nông nghiệp từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu. Phát triển mạnh nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao. Liên kết sản xuất với chế biến sâu, thương mại hiện đại. Xây dựng thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản thế giới và thị trường thế giới.

Cùng với việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn – đội ngũ cán bộ tận tụy, trí tuệ, gắn bó với nhân dân, dịp này Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành; các nhà khoa học, doanh nhân, hợp tác xã, bà con nông dân cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, xây dựng thành công mô hình “Nông nghiệp sinh thái – Nông thôn hiện đại – Nông dân văn minh”; “Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên”; “Bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ từng dòng sông, tấc đất, cánh rừng, ngọn núi, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc”; xây dựng non sông giàu đẹp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tại buổi lễ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu; 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với phương châm “Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững”, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nông dân cả nước biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, biến khát vọng thành sức mạnh cống hiến.