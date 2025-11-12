Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương, địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự buổi lễ.

Qua tám thập kỷ, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã khẳng định vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế hàng chục triệu nông dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái; đồng thời góp phần giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sống của Nhân dân.

Ngành nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, đưa Việt Nam từ nước thiếu ăn trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Năm 2025 đánh dấu một dấu mốc lịch sử mới khi Quốc hội khóa XV quyết nghị hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 1/3/2025. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi lễ.

Sau hợp nhất, bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành giai đoạn 2020-2025 đạt 3,12%/năm, vượt mục tiêu đề ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2024 đạt kỷ lục 62,5 tỷ USD, tăng gần 19% so với năm 2023 - mức tăng cao nhất trong hai thập kỷ, với 11 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 7 mặt hàng trên 3 tỷ USD…