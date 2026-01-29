Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam

Trang chủ
Tối 28/1, Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026) diễn ra trang trọng và sâu sắc tại Quảng trường Khu di tích Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Cầu truyền hình trực tiếp được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TP.HCM.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.
Đông đảo người dân, du khách tới thưởng thức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng), mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam.
Chương trình tô thắm thêm tinh thần tự lực - tự cường, lấy dân làm gốc, kết hợp tầm nhìn chiến lược với hành động kiên định để mở đường cho vận hội dân tộc
Chương trình gồm nhiều bài hát, múa nghệ thuật đặc sắc kể câu chuyện sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Pác Bó để đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc: xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động lực lượng to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập
Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tái hiện mốc Pác Bó và quá trình đặt nền đường lối cách mạng giúp người xem thấm thía: độc lập là thành quả của tự lực - tự cường, của sức mạnh quy tụ và sự hy sinh.
Từ “điểm khởi đầu Pác Bó”, lòng yêu nước được khơi dậy bằng rung động trước trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dấn thân của thế hệ đi trước, để mỗi người Việt Nam hôm nay thêm trân trọng và ý thức gìn giữ
Chương trình không chỉ “kể lại lịch sử” mà nhấn mạnh bài học về phương pháp: muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định...
Để bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội. Khi các giá trị 1941 (tự chủ, đoàn kết, tổ chức, kỷ luật, quyết đoán) được soi chiếu vào nền quản trị hiện đại, niềm tin và đồng thuận xã hội được bồi đắp, thúc đẩy quyết tâm hành động vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
Các đại biểu, người dân đặt tay lên ngực tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
Hình ảnh, ký ức về Bác được trình chiếu trên sân khấu gây án tượng mạnh, tạo cảm xúc tới đông đảo người dân
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ trực tiếp về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Cầu truyền hình cũng mong muốn gửi tặng thông điệp tới thế hệ trẻ, cảm xúc được chuyển hóa thành trách nhiệm: yêu nước là dấn thân trong công việc hằng ngày; tự hào là học tập, lao động, sáng tạo, giữ kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng
Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam và được Phát thanh truyền hình các tỉnh trong khu vực tiếp sóng
Để Chương trình tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm thành công luôn có sự nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ biên tập viên, kỹ thuật viên, phóng viên VOV Đông Bắc và ekip thực hiện chương trình tường thuật tối 28/1 tại Hà Nội.
