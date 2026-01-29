Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam

Chương trình gồm nhiều bài hát, múa nghệ thuật đặc sắc kể câu chuyện sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Pác Bó để đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc: xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động lực lượng to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành độc lập