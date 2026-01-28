Kỉ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp về nước Lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2026), tối nay đã diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TP.HCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự tại các điểm cầu có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kết cấu cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo mạch tư duy "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại", gồm 3 chương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Bốn điểm cầu được thiết kế theo mô hình "mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ". Điểm mới của phần thể hiện mỗi điểm cầu đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một "đường dây".

Hình tượng xuyên suốt là "Đôi bàn tay": Đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai.

Ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, chọn các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ nhưng được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền để gắn với các điểm cầu. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam bộ, sự hoà quyện của nhiều giọng điệu, một tinh thần.

Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" góp phần tạo nên một "cuộc vận động tinh thần" quy mô quốc gia: Cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: Phạm Thắng)

Cùng tham dự tại điểm cầu Hà Nội có ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Phạm Thắng)

Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phạm Thắng)

Phát biểu tại điểm cầu Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, mà là sự trở về với Nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập, tự chủ của cách mạng Việt Nam.

Từ những quyết định chiến lược được hình thành nơi núi rừng Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập, dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử, mà ở những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường - điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó là bài học dựa vào Nhân dân - nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Và đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

Theo Tổng Bí thư, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta một yêu cầu có tính nguyên tắc: Muốn giữ vững độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả.

Và trong tiến trình ấy, vùng cội nguồn cách mạng, trước hết là Cao Bằng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng – vừa là nơi khởi nguồn của cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương, phên dậu của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta; phải cao bằng những tỉnh tốt nhất; tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng.

Lời căn dặn ấy hôm nay được đặt trong yêu cầu mới: cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của Nhân dân, cao về chất lượng phát triển. Chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội, mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia.

Từ Pác Bó – nơi Bác Hồ trở về và đặt trọn niềm tin vào Nhân dân – chúng ta càng thấm thía một chân lý giản dị mà sâu sắc: khi lòng dân vững, thì đất nước vững; khi dân tin, thì việc khó mấy cũng làm được.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn; kế thừa xứng đáng di sản mà Người để lại; hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trước Nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới".