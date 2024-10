Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp làm việc với Thị trưởng TP Le Havre, Pháp

Ngày 6/10 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm thành phố Le Havre và có cuộc gặp làm việc với Thị trưởng thành phố Le Havre Edouard Philippe.

Bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Le Havre giàu lịch sử, văn hóa cùng nền kinh tế biển sôi động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng lãnh đạo và nhân dân thành phố về những thành tựu trong việc xây dựng Le Havre trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng cho thương mại hàng hải thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Le Havre còn là nơi ghi đậm dấu ấn cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước, di sản quý báu minh chứng cho mối liên kết chặt chẽ về lịch sử giữa Việt Nam và Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thị trưởng thành phố Le Havre Edouard Philippe.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của Thị trưởng Edouard Philippe dành cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Pháp; vui mừng trước những bước phát triển của sự hợp tác giữa thành phố Le Havre với Đà Nẵng, góp phần tăng cường mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực như giao lưu nhân dân, phát triển cảng biển, logistics và vận tải biển, bảo vệ môi trường biển, công nghệ hàng hải…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp làm việc với Thị trưởng thành phố Le Havre Edouard Philippe.

Thay mặt nhân dân thành phố Le Havre, Thị trưởng Edouard Philippe nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm thành phố và giới thiệu về thành phố Le Havre, một thành phố được xây dựng lại từ đống đổ nát sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và hiện nay đã trở thành trung tâm cảng biển của Pháp và châu âu.

Thị trưởng Le Havre bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với người dân, đất nước con người Việt Nam, sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về các chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Thị trưởng Le Havre nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và ấn tượng về sự năng động và tốc độ phát triển vượt bậc của Việt Nam; mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Le Havre và các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích doanh nghiệp Pháp đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của thành phố.

Với vai trò là Chủ tịch hội cảng biển quốc tế cùng các thế mạnh về vận tài đường thủy, đóng tàu, du lịch biển..., Thị trưởng thành phố Le Havre khẳng định sẽ hỗ trợ kết nối cảng Việt Nam với hệ thống cảng thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Tòa thị chính Thành phố Le Havre.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thị trưởng nhấn mạnh Biển Đông là huyết mạch vận tải hàng hoá của thế giới và tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Thị trưởng Edouard Philippe nguyên là Thủ tướng Pháp trong giai đoạn từ 5/2017 - 7/2020 và đã nhiều lần thăm Việt Nam, gần nhất là tháng 11/2018 khi còn là Thủ tướng và quay lại vào tháng 02/2023, với tư cách Thị trưởng thành phố Le Havre.