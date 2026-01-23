Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân sẽ thăm Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1.

Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Sự kiện là mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc; mở ra một chương mới, củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc.

Gần đây, từ 1-2/12/2025, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân Cách mạng Lào.

Chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam - Lào, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn kết chiến lược và phương hướng hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Hai bên đã nhất trí cụ thể hóa các phương hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới, trong đó, hợp tác chính trị là mũi nhọn, là kim chỉ nam của quan hệ Việt - Lào; quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo hòa bình, ổn định của của hai nước phục vụ phát triển; hợp tác kinh tế - xã hội phải đột phá để hai nước cùng nhau vươn mình trong thời gian tới, phát huy mạnh mẽ truyền thống giữa hai dân tộc.