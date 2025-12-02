Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đây là cơ chế hợp tác cao nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đóng vai trò định hướng, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần ổn định hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá những kết quả hợp tác chính, nổi bật giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; trao đổi một số cơ chế nhằm tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới; chia sẻ một số nội dung về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đảng và Nhà nước Lào tổ chức thành công trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và bạn bè quốc tế; nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam càng làm tăng thêm ý nghĩa của Lễ kỷ niệm Quốc khánh Lào năm nay.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng sắp tới ở mỗi nước; cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước dành cho nhau từ trước đến nay; khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào. Nhìn lại kết quả hợp tác quan trọng trong năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh hai bên cùng nhau tổ chức thực hiện thành công Thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp của hai nước đã chủ động triển khai các bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ một cách tích cực, hiệu quả và thiết thực; quan hệ chính trị gắn bó tiếp tục là nền tảng vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Hai bên đánh giá cao hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục được phát huy và khẳng định là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; hai bên phối hợp tổ chức thành công nhiều dự án, góp phần hỗ trợ Lào tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Hai bên tăng cường phối hợp với Campuchia triển khai kết quả của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng, phối hợp đạt đồng thuận về định hướng phát triển lâu dài, đặt ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ, mang ý nghĩa chiến lược giữa ba nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy, có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã chỉ đạo sát sao, bảo đảm các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai nước. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hợp tác giữa các ban Đảng; bộ, ngành của Chính phủ; các cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể trung ương và địa phương.

Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đánh giá sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thông qua các cơ chế hợp tác thiết thực và hiệu quả đã có; đồng thời thiết lập, tổ chức các cơ chế mới đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất triển khai, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên khẳng định cùng nhau tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; xác định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; là mối quan hệ mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển, đồng thời cùng chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội; coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên khẳng định tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phối hợp trên mọi lĩnh vực. Trên cơ sở đó, hai nước sẽ xem xét xây dựng các cơ chế hợp tác mới phù hợp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn lập trường, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa - giáo dục và khoa học - kỹ thuật giữa hai nước thời gian qua.

Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Hai nước sẽ triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị cũng như tiềm năng của mỗi nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương để sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới mốc 10 tỷ USD trong thời gian tới; đồng thời ưu tiên xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy mạnh kết nối, trong đó hai bên sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm như dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, thúc đẩy triển khai mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Lào, kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang kinh tế Đông - Tây; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh và kết nối cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, tăng cường bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Lào sẽ mở rộng hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và tổ chức nhân dân; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực biên giới, góp phần củng cố vững chắc quan hệ đặc biệt giữa hai nước.