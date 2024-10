Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự trao giải thưởng doanh nghiệp Pháp ngữ tiêu biểu

Giải thưởng Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ (FFA) nhằm vinh danh những doanh nghiệp, cá nhân tiểu biểu trong các ngành, lĩnh vực khác nhau. Năm nay, Tập đoàn FPT là một trong hai doanh nghiệp nhận giải thưởng lần này, cùng với một doanh nghiệp của Madagascar.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software bày tỏ vinh dự khi nhận được giải thưởng từ Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ FFA năm nay.

Ông Phạm Minh Tuấn cho biết, kể từ khi bắt đầu hoạt động tại thị trường Pháp vào năm 2008 đến nay, FPT luôn chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế, kinh tế và giao lưu văn hoá giữa Pháp và Việt Nam. Đặc biệt, vào tháng 7 vừa qua, FPT đã thành lập Hội Pháp ngữ FPT, kết nối nguồn nhân lực sử dụng tiếng Pháp chất lượng cao trong và ngoài tập đoàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chức mừng các doanh nghiệp nhận giải.

Điều này phục vụ cho chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, không chỉ tại Pháp mà còn ở các quốc gia nói tiếng Pháp như Canada, Bỉ, Thụy Sĩ, Luxembourg, Maroc…Với vai trò là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển đổi số và các công nghệ tiên tiến cho các tập đoàn lớn của Pháp, FPT mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng doanh nghiệp Pháp nói riêng và các nước Francophone nói chung.

FPT cam kết góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn về công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo, Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Công nghệ ô tô và Bán dẫn.

Thay mặt Tập đoàn FPT, ông Phạm Minh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng và Chính phủ Việt Nam, cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, nhờ có sự hỗ trợ và định hướng vững vàng từ các cấp lãnh đạo, FPT đã có được sự phát triển toàn cầu hóa mạnh mẽ, vươn ra thế giới trong suốt 25 năm qua. Chính sự đồng hành này đã giúp FPT tự tin khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là tại các quốc gia Pháp ngữ.

Đại doanh nghiệp FPT nhận giải pháp biểu tại lễ trao giải.

Nhận giải thưởng cùng Tập đoàn FPT là Công ty Made For A Woman, một doanh nghiệp Madagascar, do bà Eileen Akbarala sáng lập. Đây là doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo và tập trung vào phụ nữ nhằm trao quyền cho các nghệ nhân tại Madagascar.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng pháp ngữ, Việt Nam luôn tích cực triển khai các mục tiêu của tổ chức pháp ngữ, đồng thời có những đóng góp quan trọng vào sự đoàn kết và phát triển của tổ chức pháp ngữ.

Chúc mừng những thành công của Giải thưởng Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ FFA và chúc mừng hai doanh nghiệp được trao giải thưởng lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc các doanh nghiệp được nhận giải thưởng năm nay chính là tôn vinh sự năng động, sáng tạo của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ và tôn vinh phái đẹp và cuộc sống của con người. Đây cũng chính là mục tiêu mà cộng đồng pháp ngữ đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc doanh nghiệp FPT của Việt Nam được nhận giải thưởng năm nay một lần nữa chứng minh sự rất tích cực và chủ động của Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ.

Lễ trao giải FFA.

Được thành lập năm 1983 tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ (HNCC) lần thứ 2, FFA là tổ chức duy nhất đại diện cho các doanh nghiệp và các tác nhân kinh tế tại các kỳ HNCC. FFA là đối tác của nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc và các tổ chức trực thuộc, Pháp ngữ, các tổ chức khu vực, các bộ, ngành, các phòng thương mại, tổ chức nghề nghiệp và chính quyền địa phương của các nước thành viên.

Thông qua các hoạt động của mình, FFA góp phần vào việc thúc đẩy đối thoại công/tư, thúc đẩy đoàn kết, hợp tác vì sự phát triển bền vững; quảng bá vai trò và lợi ích của việc sử dụng tiếng Pháp, cũng như tăng cường hình ảnh của cộng đồng Pháp ngữ. Giải thưởng của Diễn đàn Kinh tế Pháp ngữ (FFA) trao tặng cho doanh nghiệp năng động và đóng góp tích cực trong môi trường Pháp ngữ.