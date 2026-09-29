Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp, hội đàm, phát biểu nào ở Mỹ, Canada?

Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Đây là chuyến công tác đầu tiên tới tổ chức toàn cầu lớn nhất, toàn diện và quan trọng nhất thế giới và là chuyến thăm đầu tiên tới Hoa Kỳ và Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Liên hợp quốc, các nước thành viên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các lãnh đạo Liên hợp quốc đều rất coi trọng những đánh giá của Việt Nam về tình hình quốc tế, các đề xuất, kinh nghiệm và kết quả thực tế Việt Nam đạt được qua những đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình ở khu vực cũng như trong quá trình phát triển; mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò ngày càng lớn của mình.

Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta tới Canada sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác cũng diễn ra vào thời điểm tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến rất phức tạp và có rất nhiều những chuyển biến lớn cả về địa chiến lược, kinh tế, lẫn khoa học - công nghệ; mang lại nhiều kết quả phong phú, thực chất.

Đặc biệt, trong suốt các hoạt động lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi ở cấp cao nhất về các thành tựu của quá trình đổi mới, về đường lối phát triển, đường lối đối ngoại và nhấn mạnh thông điệp về mục tiêu, phương hướng và con đường đi lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã nhất trí đánh giá những thành tựu quan trọng của quan hệ Việt Nam - Canada trong hơn 50 năm xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị và gần 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện.

Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố; kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành nền tảng quan trọng của quan hệ song phương; hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng.

Với mức độ tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sâu rộng, thực chất hơn và đan xen lợi ích chặt chẽ hơn, Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Tổng thể những hoạt động kết hợp giữa song phương và đa phương không chỉ mở ra điều kiện hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và đối tác mà còn đóng góp vào những vấn đề quốc tế mà các bên - cả Liên hợp quốc cũng như Hoa Kỳ và Canada đều rất ủng hộ, mong muốn Việt Nam phát huy vai trò đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới.