Tôn vinh 478 tấm gương cống hiến, xây dựng, làm giàu cho TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 25/10, Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ nhất (2025-2030) với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới" được tổ chức.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP.HCM cùng 478 tập thể, cá nhân đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020 – 2025.

Các đại biểu lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP.HCM dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần I 2025-2030.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP liên tục phát triển. Nhiều phong trào thi đua được người dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những ấn tượng sâu đậm, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân TP.HCM.

Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, TP.HCM đã có nhiều phong trào thi đua sáng tạo hiệu quả, được nhân rộng trên nhiều tỉnh, cả nước. Nhiều phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động lớn và các phong trào do Trung ương, bộ, ngành phát động đã được các cấp, các ngành TP thực hiện có hiệu quả, thiết thực.

Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I là dịp để TP tổng kết, đánh giá công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tiếp theo.

Thành phố sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi vào thực chất, hiệu quả, thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại Đại hội.

Tại Đại hội, 478 tập thể, cá nhân đại diện cho hàng nghìn điển hình điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020 – 2025 đã được tôn vinh.

Các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc được ghi nhận những nỗ lực, sáng kiến, giải pháp đột phá trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.

Nhiều cá nhân tiên tiến tiêu biểu đã có những giao lưu, chia sẻ xúc động về những đóng góp thiết thực, góp phần xây dựng, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng.

Cũng tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen Công an TP.HCM với thành tích triển khai quyết liệt, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy. Đặc biệt là chiến công triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2023.

Đến nay, Công an TP.HCM đã triệt phá 434 băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy; khởi tố 2.272 bị can hoạt động tại 22 tỉnh thành, thu giữ 596kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn... Đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng trước tội phạm của công an TP.HCM, góp phần kéo giảm tội phạm, xây dựng xã phường không ma túy, đảm bảo trật tự xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân...

Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứu I khẳng định thi đua yêu nước không là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể hằng ngày, góp phần làm nên sức mạnh tập thể, xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình - nơi mỗi công dân đều là một điển hình tiên tiến trong thời kỳ mới.

Đại hội lần I tôn vinh 478 tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM luôn khẳng định mục tiêu vì hạnh phúc của Nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước. Các phong trào yêu nước đã thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến đã góp phần làm nên bản sắc năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TP.HCM.

Bước vào giai đoạn mới, với quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn, việc quản trị một siêu đô thị phát triển đòi với nhiều thách thức hỏi thành phố phải thay đổi mô hình quản trị cũ. Phong trào thi đua yêu nước cũng thay đổi theo hướng đi vào chiều sâu, đi vào thực tiễn đời sống.

Ông Được yêu cầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới của TP.HCM phải tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm với việc xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống của TP luôn đoàn kết, năng động, nghĩa tình với những con người dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân; nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động...

TP huy động mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững, an toàn, phấn đấu đưa TP.HCM vào top 100 thành phố đáng sống nhất.

"Với khí thế mới, động lực mới, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tĩnh; tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

Hãy biến phong trào thi đua thành những hành động thiết thực, hiệu quả, từng bước thực hiện hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, hạnh phúc, gnhĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Được phát động.

Đại hội cũng thông qua danh sách đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.