Nhìn lại toàn cảnh Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo. Đây là đại hội đầu tiên sau khi TP.HCM hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành siêu đô thị với diện tích đạt 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước. Dân số mới ước tính 13,608 triệu người, chiếm 13,4% dân số cả nước.
Đại hội có 547 đại biểu, đại diện cho 366.000 đảng viên toàn thành phố tham dự. Đại hội tập trung vào hai nội dung chính là tổng kết Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2025 và mục tiêu, giải pháp phát triển TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030. Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I được truyền hình trực tiếp tới 4 điểm cầu: UBND phường Sài Gòn; Đảng ủy phường Dĩ An; Đảng ủy phường Tân Phước và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.
Đoàn chủ tịch với 12 người điều hành Đại hội có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Trần Phước Lộc, Giám đốc Công an TP Trung tướng Mai Hoàng...
Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị đặc biệt. Đại hội vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nguyên lãnh đạo TP.HCM qua các thời kỳ tham gia và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hiện đại, nghĩa tình.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý TP thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó TP.HCM phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt như Nghị quyết số 57 phát triển khoa học công nghệ, Nghị quyết 68 khơi dậy và bảo vệ tinh thần doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70 về đảm bảo an ninh năng lượng cho một siêu đô thị, trung tâm kinh tế số của khu vực...
Đặc biệt, nhiệm vụ quan trọng là TP.HCM cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh. Ông nói đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, nếu chậm ngày nào thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó.
Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất thành một chỉnh thể phát triển thống nhất là TP.HCM, tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn. Với tiềm năng mới, TP.HCM sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới, đó chính là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ và nhân dân TP với các thế hệ mai sau.
Ông khẳng định Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên chặng đường mới, bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.
Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I thông qua 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể giai đoạn 2025-2030 và 3 chương trình trọng điểm, đột phá nhiệm kỳ 2025-2030. Hướng tới năm 2030, TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến 2045, TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á...
Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
Tại Đại hội, Bộ Chính trị chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 110 người, Ban chấp hành Đảng bộ có 29 người. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2026. Các phó Bí thư là ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư thường trực, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Phước Lộc và bà Văn Thị Bạch Tuyết.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội với 16 người, do ông Võ Văn Dũng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt đại hội với 80 đại biểu. Trong đó có 5 đại biểu đương nhiên là Bí thư Trung ương Đảng và các Ủy viên Trung ương Đảng cùng, với 75 đại biểu được Bộ Chính trị chỉ định. Ngoài ra, có 9 đại biểu dự khuyết.
Trình bày tham luận về tăng trưởng 2 con số nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên bế mạc Đại hội, ông Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP khẳng định TP.HCM hiện nay có cơ sở để tăng trưởng trong những năm tới, khi 3 địa phương trước sáp nhập đều là cực tăng trưởng của quốc gia, dân số đông, đào tạo học vấn tập trung vào các nguồn lực sản xuất lớn; địa giới tự nhiên đa dạng với cảng biển, đô thị, công nghiệp, dịch vụ…
Ông kiến nghị tập trung vào lưu ý của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: Nhân lực quý giá của TP là những người phải dám nghĩ những cũng phải biết làm. Việc "biết làm này" cần đưa vào các kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Ngoài ra, về thể chế, TP.HCM cần đeo bám, đề xuất Trung ương hoàn thiện các nhiệm vụ đã giao, xây dựng khung pháp lý đầy đủ để phát triển TP trong giai đoạn mới.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của Đại hội là đã đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động; xác định rõ phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược cho chặng đường 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn – một thời kỳ mới của TP.HCM sau hợp nhất, với khát vọng vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.
Ông khẳng định nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của TP.HCM không phải là vốn, không phải là hạ tầng, mà chính là con người năng động, dám nghĩ, và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; góp sức để thành phố bình yên và phát triển, để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể.
Ông yêu cầu biến tinh thần Nghị quyết thành chương trình hành động. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; hành động, hoàn thành các nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững; thực hiện thành công Nghị quyết đại hội.
Tại Đại hội, các đại biểu dự đại hội cũng đã quyên góp hơn 350 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai do bão, lũ. Tính đến ngày 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ số tiền hơn 67,2 tỷ đồng đến với đồng bào vùng bão, lũ.
Bên lề Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiều hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế- xã hội, khoa học kỹ thuật, công nghệ của TP.HCM cũng được tổ chức trang trọng.
Triển lãm “Sản phẩm Công nghệ chiến lược Quốc gia tại TP.HCN với sự tham gia của gần 30 gian hàng và hơn 650 sản phẩm thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược và 4 ngành công nghiệp chủ lực, trở thành điểm hội tụ của những sản phẩm phẩm “Make in Vietnam”, minh chứng cho khả năng sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Các nhóm công nghệ nổi bật đều có mặt tại triển lãm từ công nghệ thông tin, AI và IoT; công nghệ bán dẫn, robot và tự động hóa đến y tế thông minh và công nghệ sinh học; tài chính số, công nghệ xanh và nông nghiệp thông minh...
Trước khi đại hội chính thức diễn ra, các đại biểu cũng tham quan các công trình, khu công nghiệp, công nghệ cao và làm việc với nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại TP.HCM như công trình đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên; Vùng 2 Hải quân; Cảng Gemalink và khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; nhà máy sữa Vinamilk, Tập đoàn Becamex, VNG Campus...
Đoàn 200 đại biểu thăm và làm việc "kỳ lân công nghệ" VNG, nghe báo cáo những thông tin thực tiễn về quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Dưới ánh sáng Vinh quang" chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 đêm 15/10 tổ chức quy mô tại 3 điểm sân khấu lớn phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu, đồng thời truyền hình trực tiếp rộng rãi để lại nhiều dư âm xúc động và tự hào; truyền cảm hứng về niềm tin, hy vọng và sự quyết tâm của TP.HCM trong chặng đường phát triển mới.
