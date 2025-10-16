Nhìn lại toàn cảnh Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất thành một chỉnh thể phát triển thống nhất là TP.HCM, tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn. Với tiềm năng mới, TP.HCM sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới, đó chính là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ và nhân dân TP với các thế hệ mai sau.