Tổn thương não, suy thận do hút thuốc lá điện tử chứa ma túy tổng hợp

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận bệnh nhân 15 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử chứa chất ma túy tổng hợp cực mạnh. Trước khi được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn, toát mồ hôi, co giật và sùi bọt mép.

Người nhà cho biết, thiếu niên này hút thuốc lá điện tử đã hơn một năm. Gần đây, em mua một loại tinh dầu “mới” qua mạng xã hội, được giới thiệu là chứa cần sa. Ngay lần thử đầu tiên, em chóng mặt, nôn nao và mất kiểm soát cơ thể.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, bệnh nhân có biểu hiện của hội chứng serotonin do các chất kích thích thần kinh trong thuốc lá điện tử. Dù test nhanh nước tiểu âm tính với ma túy thông thường, xét nghiệm mẫu tinh dầu do gia đình cung cấp phát hiện chứa 5F-ADB, loại ma túy tổng hợp thế hệ mới độc tính cao, tác động mạnh lên thần kinh, tim mạch và nhiều cơ quan khác.

“Chất này gây tác dụng rất nhanh, làm rối loạn hoạt động của nhiều cơ quan. Người bệnh có thể tưởng đã hồi phục nhưng thực tế các tổn thương vẫn tiến triển âm thầm”, bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Tạng bệnh nhân bị tổn thương sau khi hút thuốc lá điện tử chứa ma tuý.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị suy thận nhẹ, tăng áp lực động mạch phổi, giãn thất trái, tổn thương chất trắng não hai bên. Các trắc nghiệm tâm lý cho thấy dấu hiệu trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn nhân cách và suy nhược tâm thần.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được chuyển sang Viện Sức khỏe Tâm thần để tiếp tục điều trị các rối loạn tâm thần.

Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh, không chỉ các loại tinh dầu chứa ma túy, ngay cả nicotin trong thuốc lá điện tử cũng là chất độc mạnh, từng được dùng làm thuốc trừ sâu. Việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang gây hậu quả lâu dài cho sức khỏe, đặc biệt là giới trẻ.

Việt Nam đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, song việc mua bán vẫn diễn ra tràn lan trên mạng xã hội. Bộ Y tế đang đề xuất mức phạt 3–5 triệu đồng cho hành vi sử dụng và 5–10 triệu đồng với người bao che hoặc không ngăn cản hành vi sử dụng thuốc lá điện tử tại nơi thuộc quyền quản lý.

Theo các chuyên gia, nếu không có biện pháp mạnh mẽ và đồng bộ, “làn sóng” thuốc lá điện tử pha ma túy sẽ tiếp tục âm thầm tàn phá sức khỏe và tương lai của giới trẻ Việt Nam.