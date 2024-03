Tóc Tiên được nhận xét nổi bật hơn khi đọ dáng cùng Lisa BlackPink

(VTC News) -

Tối 14/3 (giờ Việt Nam), nữ ca sĩ Tóc Tiên tham dự sự kiện của một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Tại đây, người đẹp hội ngộ Lisa - thành viên nhóm BlackPink.

Hai ca sĩ diện váy ngắn màu đen với những đường cut-out gợi cảm, khoe tối đa đường cong và đôi chân dài nuột nà.

Tóc Tiên và Lisa khá thân thiết, cùng sánh bước chụp hình lưu niệm tại sự kiện.

Tóc Tiên đọ dáng cùng Lisa tại sự kiện.

Tóc Tiên chia sẻ: "l got goosebumps standing next to this sweetest lady" (Tôi nổi da gà khi đứng cạnh người phụ nữ siêu ngọt ngào này".

Tuy nhiên, khán giả lại thích thú nhận định thần thái và sắc vóc của Tóc Tiên nhỉnh hơn so với Lisa. Có thể thấy Tóc Tiên có chiều cao nổi bật hơn thành viên nhóm BlackPink.

Thêm vào đó, Tóc Tiên trang điểm đậm, đôi môi đỏ thu hút ánh nhìn hơn so với Lisa vì nữ ca sĩ này trang điểm tone nude khá nhẹ nhàng.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi cho Tóc Tiên với những hình ảnh quyến rũ, nổi bật này. Không ít người hâm mộ của Lisa cũng bày tỏ sự ghen tị với chủ nhân bản hit Vũ điệu cồng chiêng khi có dịp thân thiết bên thành viên nhóm BlackPink.

Trên thực tế, Tóc Tiên cũng là người hâm mộ của Lisa. Nữ ca sĩ Việt Nam nhiều lần đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh của Lisa và bày tỏ sự yêu mến của mình với ca sĩ người Thái Lan.

Nhiều khán giả nhận xét Tóc Tiên nổi bật hơn Lisa về sắc vóc.

Thời điểm Lisa gây xôn xao khi biểu diễn tại hộp đêm Crazy Horse, Tóc Tiên cũng bất chấp phản ứng của khán giả, đăng tải hình ảnh "thần tượng" lên trang cá nhân thay cho lời ủng hộ.

Lisa tên thật là Lalisa Manobal, cô nổi tiếng với vai trò rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công. Năm 2010, Lisa vượt qua hơn 4.000 thí sinh để trở thành thực tập sinh của YG Entertainment tại Thái Lan.

Năm 2011, người đẹp tới Hàn Quốc, chính thức trở thành thực tập sinh của YG Entertainment. Năm 2016, Lisa ra mắt với vai trò là một trong bốn thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink.

Là nữ ca sĩ có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc song khi Lisa nhận lời biểu diễn tại hộp đêm Crazy Horse, cô bị nhiều người chỉ trích khá nặng nề.