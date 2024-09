Toàn cảnh vụ 'ông trùm âm nhạc' khiến cả thế giới rúng động vì tội ác tình dục

(VTC News) -

Ông trùm âm nhạc, quyền lực của Hollywood

Sean Combs sinh năm 1969, hay còn được biết đến với nghệ danh Diddy (trước đây là Puff Daddy, P.Diddy), là rapper, nhà sản xuất và doanh nhân. Sean là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí của Mỹ.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Diddy từng nhận 14 lần để cử và 3 lần đạt giải Grammy. Nam rapper được ghi danh trên Đại lộ danh vọng vào năm 1995. Năm 1997, Sean được tổ chức Guinness trao tặng giải thưởng Nhà sản xuất nhạc Rap thành công nhất.

Năm 1993, Diddy thành lập hãng thu âm riêng và lăng xê hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher... Diddy cũng nâng đỡ khá nhiều những nghệ sĩ trẻ mà tiêu biểu nhất là Justin Bieber, người được ông biến từ một chàng trai cover trên YouTube thành Hoàng tử nhạc Pop lừng lẫy toàn cầu.

Tầm ảnh hưởng của Diddy tại Hollywood và trong ngành giải trí nói chung không chỉ đến từ thành công tài chính mà còn từ khả năng kết nối và tạo ra các cơ hội. Diddy được biết đến với việc tổ chức những bữa tiệc xa hoa và sự kiện networking, thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu và những người có ảnh hưởng trong ngành.

Diddy đã tận dụng tiền bạc và mối quan hệ, tầm ảnh hưởng của mình để phát triển một đế chế kinh doanh đa dạng bao gồm âm nhạc, thời trang, rượu và truyền thông.

Năm 1998, Diddy ra mắt thương hiệu thời trang Sean John. Trong lĩnh vực đồ uống, Diddy đã hợp tác với Diageo để quảng bá và phân phối rượu vodka Cîroc, biến nó thành một trong những thương hiệu rượu vodka cao cấp hàng đầu tại Mỹ. Thỏa thuận này mang lại cho Diddy lợi nhuận đáng kể và củng cố vị thế trong ngành công nghiệp đồ uống có cồn.

Thành công trong kinh doanh đã đưa nam rapper vào danh sách những người giàu nhất trong ngành công nghiệp nhạc hip-hop và giải trí thế giới. Tạp chí Forbes thường xuyên xếp hạng Sean trong số những nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới. Năm 2022, tài sản ước tính của Diddy lên đến 1 tỷ USD.

Song song với sự nghiệp âm nhạc và kinh doanh thành công, Diddy còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nam rapper thành lập Quỹ Sean Combs để hỗ trợ giáo dục cho thế hệ trẻ. Quỹ này đã trao học bổng và tài trợ cho nhiều tổ chức phi lợi nhuận.

Với quyền lực và tầm ảnh hưởng khổng lồ trong giới giải trí, liên kết cả sang nhiều lĩnh vực khác, không khó để hiểu vì sao Diddy lại có thể dễ dàng “thao túng” các nạn nhân đến vậy.

Bê bối tình dục chấn động

Ngày 16/9, Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) với hàng loạt cáo buộc, bao gồm cưỡng ép, ngược đãi, sử dụng biện pháp tống tiền và bạo lực để kiểm soát nạn nhân.

Một bản cáo trạng dài 14 trang được công bố trước tòa, nhưng Diddy phủ nhận hoàn toàn. Thẩm phán từ chối cho nam ca sĩ tại ngoại và chấp thuận yêu cầu của bên công tố về việc tiếp tục giam giữ Sean Combs phòng trường hợp nam rapper tự vẫn trước khi xét xử.

Diddy hiện đang được giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở New York. Đây cũng từng là nơi giam giữ của nhiều rapper tai tiếng khác như R. Kelly , Ghislaine Maxwell , Martin Shkreli, Allison Mack và Billy McFarland…

Theo truyền thông, Diddy bị cáo buộc dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi biểu diễn tình dục kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là Freak Offs. Các hành vi phạm tội của Diddy được cho là diễn ra trong quãng thời gian dài, ít nhất từ năm 2009. Song, luật sư bào chữa cho nam rapper, luật sư Marc Agnifilo, khẳng định hoạt động tình dục này là có sự đồng thuận.

Ngôi sao nổi tiếng được cho là sử dụng các video được quay lén để làm bằng chứng, gây sức ép bắt những người phụ nữ giữ im lặng và đôi khi dùng nó làm vũ khí để đe dọa nạn nhân và nhân chứng bị lạm dụng.

Trước tòa, luật sư biện hộ cho Sean Combs chỉ thừa nhận nam rapper 54 tuổi có tiền sử sử dụng ma túy và các mối quan hệ độc hại, đồng thời cho biết nam rapper đang được trị liệu tâm lý.

Trước đó, anh đối mặt với một loạt vụ kiện dân sự về hành vi tình dục và hành vi sai trái. Tháng 11/2023, Casandra Cassie Ventura, bạn gái cũ của Combs, tố Diddy về tội hiếp dâm và bạo hành thể xác trong suốt mối quan hệ kéo dài 10 năm của họ. Ventura tố Combs cưỡng hiếp cô vào năm 2018.

Sau vụ kiện của Ventura, nhiều phụ nữ khác cũng đứng ra tố cáo Combs. Joi Dickerson-Neal cáo buộc Combs đã cưỡng hiếp và chuốc thuốc cô khi cô còn là sinh viên đại học vào năm 1991. Liza Gardner cáo buộc Combs cưỡng hiếp cô vào đầu những năm 1990 khi cô mới 16 tuổi.

Ngoài ra, Combs còn phải đối mặt với các cáo buộc về hiếp dâm tập thể, buôn bán tình dục và tống tiền. Tính đến thời điểm này đã có 11 nạn nhân lên tiếng tố cáo Diddy. Trước những cáo buộc, Diddy vẫn khẳng định mình vô tội.

Ngày 6/9, cuốn sách dài 60 trang có tên Kim's Lost Words ra mắt độc giả, tập hợp nhật ký của Kim Porter - vợ cũ của Diddy đã hé lộ nhiều về lối sống trụy lạc của Diddy. Cuốn sách mô tả cuộc sống tình cảm của Sean Combs từ những năm 1990 đến khi Kim qua đời vào năm 2018.

Trong đó, Kim tố cáo hành vi bạo lực, ngoại tình với cả nam lẫn nữ, những bữa tiệc thác loạn tại nhà riêng của Sean. Hồi ký có đoạn ghi người mẫu phát hiện các băng ghi lại cảnh quan hệ tình dục của Diddy trong hầm chứa ở phòng ngủ và cô đã sao chép chúng để tự bảo vệ bản thân sau khi rời nam rapper.

Bằng chứng khiến cả thế giới chấn động phải kể đến 1.000 chai dầu trẻ em với dung tích lớn do Bộ An ninh Nội địa Mỹ tìm thấy trong nhà của Diddy. đoạn phim CCTV từ tháng 3/2016 cho thấy cảnh Diddy đuổi theo Cassie và tấn công cô ở khách sạn do CNN công bố.

Theo truyền thông Mỹ, Sean Combs có thể phải đối mặt với mức án lên tới chung thân và tối thiểu 15 năm tù nếu bị kết tội về 3 tội nghiêm trọng là âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục và vận chuyển mại dâm.

Nhiều ngôi sao hạng A Hollywood bị gọi tên

Giới truyền thông bùng nổ chưa từng có không chỉ vì tội danh của Diddy mà còn cả danh sách những ngôi sao hàng đầu Hollywood được cho là có liên quan đến vụ việc. Trước khi bị bắt, rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ.

Những bữa tiệc âm nhạc tại dinh thự riêng của anh được cho là có nhiều ngôi sao hàng đầu tham dự như Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Janelle Monáe, Queen Latifah, Snoop Dogg,… Những bức ảnh rapper tai tiếng này tiệc tùng cùng nhiều ngôi sao khác trong quá khứ đã bị đào lại.

Trong đó, một ảnh chụp vào tháng 7/2000 cho thấy Diddy và Lopez - bạn gái của anh lúc ấy - đang nằm dài trên chiếc giường trắng phủ đầy gối. Hình ảnh khác có Leonardo DiCaprio ngồi hút thuốc, nhâm nhi rượu sâm panh cùng Diddy và một vài người bạn khác.

Ngay khi những bức ảnh này được lan tràn trên mạng xã hội, phía tài tử Titanic lên tiếng phản hồi: "Leo đã tham dự vài bữa tiệc đầu những năm 2000 nhưng trên thực tế có nhiều người cùng dự. Họ không phải là những kẻ lập dị". Người này nói thêm, nhiều năm qua, DiCaprio không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Diddy.

Ngoài những bữa tiệc tại dinh thự của mình ở The Hamptons, Diddy còn mở tiệc tại dinh thự riêng ở Beverly Hills, nơi những ngôi sao như Ashton Kutcher và Russell Brand thường xuất hiện trong trang phục màu trắng. Theo Page Six, Diddy và Kutcher còn đồng tổ chức bữa tiệc vào năm 2009.

Justin Bieber bất ngờ bị gọi tên giữa vụ việc liên quan đến Diddy.

Chấn động hơn khi Justin Bieber bất ngờ bị gọi tên giữa vụ việc này. Tuy nhiên nam ca sĩ không tham gia vào vụ việc, nhưng khi Diddy bị bắt, Justin Bieber rơi vào khủng hoảng. Giọng ca Love Yourself không trực tiếp làm việc với Diddy, nhưng anh ký hợp đồng với Usher - "gà nhà" của Diddy nên đôi bên cũng có mối quan hệ thân thiết.

"Justin Bieber rất bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn phân tích hoặc thảo luận. Do vậy, anh ấy im lặng. Nhiều người giúp Justin có sự nghiệp như hôm nay đều rất thân thiết với Diddy và điều đó khiến anh ấy khủng hoảng. Justin chưa phản hồi về việc này kể từ khi Diddy bị cảnh sát hỏi thăm", một nguồn tin nói với tờ Daily Mail.

Chia sẻ với tờ People, một người bạn cho biết nam ca sĩ chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, cũng như cùng vợ chăm sóc con đầu lòng.

"Justin sống trong khoảnh khắc hạnh phúc kể từ khi bé Jack Blues Bieber chào đời. Anh ấy chỉ quan tâm đến việc trở thành người chồng, người cha tuyệt vời", nguồn này chia sẻ thêm.