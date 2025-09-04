Toàn cảnh tuyến đường bộ ven biển Hưng Yên gần 5.000 tỷ đồng sắp cán đích

Khi hoàn thành đưa vào khai thác, tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng cách đáng kể khi di chuyển từ Khu kinh tế Thái Bình đến Hải Phòng chỉ 40 phút, đến sân bay Cát Bi 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện 60 phút. Quãng đường đi Hạ Long (Quảng Ninh) còn 90 phút thay vì 2,5 tiếng như trước đây; đến sân bay Vân Đồn chỉ còn 150 phút và cửa khẩu Móng Cái 180 phút.