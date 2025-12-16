Toàn cảnh phường nhỏ nhất Hà Nội có 6 nhà hát, 3 bảo tàng, 3 trường đại học

Không chỉ là công trình kiến trúc giá trị, Nhà hát Lớn còn gắn với nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam. Tiêu biểu, ngày 19/8/1945, tại đây diễn ra cuộc mít tinh của hàng vạn quần chúng cách mạng do Mặt trận Việt Minh tổ chức, mở đầu cho việc giành các cơ quan đầu não của địch trong thành phố.