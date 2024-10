Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Trong tổng số 1.052 đại biểu chính thức, có 337 đại biểu đương nhiên, là các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX; đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 583 người (91 đại biểu do các tổ chức thành viên ở Trung ương cử và 492 đại biểu của các địa phương do Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử). Về cơ cấu đại biểu: Đại biểu nữ chiếm hơn 30%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm hơn 46,7%; đại biểu là dân tộc thiểu số chiếm hơn 25%; đại biểu tôn giáo chiếm gần 20%...