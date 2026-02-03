Toàn cảnh Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng 2025

Tối 3/2, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm giải, 96 đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng, các tác giả, đại diện nhóm tác giả, đại diện các tập thể, cá nhân được nhận Giải Búa liềm Vàng lần thứ X…
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.
Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vinh dự nhận 1 giải A của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Minh Châu, Hồ Minh Khánh, Hà Thị Thu Thảo, Nguyễn Văn Cường, Bùi Thị Hương Giang với tác phẩm "Quyết sách lịch sử - kiến tạo tương lai".
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A giải Búa liềm Vàng năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao giải B cho các tác giả đoạt giải.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao giải C cho các tác giả đoạt giải.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao biểu trưng tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc.
Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025
Bình luận