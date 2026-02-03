Toàn cảnh Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng 2025

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm giải, 96 đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng, các tác giả, đại diện nhóm tác giả, đại diện các tập thể, cá nhân được nhận Giải Búa liềm Vàng lần thứ X…