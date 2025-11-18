Toàn cảnh khu đất xây 2 tòa tháp biểu tượng mới ven biển ở TP.HCM

Tháng 6/2025, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) khởi công giai đoạn I hai tổ hợp căn hộ – khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon. Trong ảnh là công trường tòa tháp Five Star Odyssey cao 50 tầng đang thi công trên đường Thùy Vân.
Đường Thùy Vân dài khoảng 8 km đã trở thành "trục xương sống" của ngành du lịch địa phương khi tập trung hàng trăm khách sạn lớn nhỏ. Khi hai dự án này hoàn thiện, tuyến đường sẽ xuất hiện thêm 2 tòa cao ốc, tạo diện mạo nhận diện mới cho đô thị biển.
Theo chủ đầu tư, Five Star Odyssey có diện tích 8.189 m², cao 50 tầng và 4 tầng hầm, gồm hơn 427 phòng khách sạn cùng khoảng 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, được vận hành bởi Accor và Mövenpick Hotels & Resorts.
Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News vào giữa tháng 11/2025, công trường xây dựng tòa nhà Five Star Odyssey đang thi công khoan cọc nhồi phần móng, máy móc cơ giới vận hành liên tục suốt ngày.
Five Star Odyssey được thiết kế cao 50 tầng, gồm 4 tầng hầm và dự kiến trở thành tòa nhà cao nhất Vũng Tàu sau khi hoàn thiện.
Mặt tiền dự án hướng ra biển, phía sau kết nối trực tiếp với khu trung tâm thành phố, hình thành tổ hợp lưu trú và căn hộ nghỉ dưỡng quy mô lớn. Trên các sàn giao dịch, giá dự kiến của căn hộ Five Star Odyssey dao động 90 - 120 triệu đồng/m² tùy vị trí và diện tích.
Đối diện dự án, quảng trường Tam Thắng được quy hoạch thành không gian công cộng hướng biển, kết hợp cây xanh và lối dạo bộ. Khi hoàn thành, khu vực này hứa hẹn trở thành điểm dừng chân hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại và dịch vụ xung quanh.
Cách đó khoảng 1 km, khu vực triển khai tòa nhà Five Star Poseidon hiện được quây rào, công nhân tiến hành dọn cỏ và san lấp mặt bằng.
Dự án Poseidon được quy hoạch hầm đi bộ nối trực tiếp ra bãi biển Thùy Vân, giúp người dân và du khách di chuyển an toàn, không phải băng qua tuyến đường đông đúc. Giá bán dự kiến của căn hộ Poseidon khoảng trên 100 triệu đồng/m², cao hơn mặt bằng chung quanh khu vực Thùy Vân.
Khi hoàn thiện, hai dự án Five Star Odyssey và Five Star Poseidon sẽ trở thành biểu tượng mới của TP.HCM và dự kiến cung cấp hơn 2.000 căn hộ cao cấp cùng 600 phòng khách sạn.
Với nguồn cung này, khu vực Thùy Vân sẽ chào đón lượng lớn sản phẩm lưu trú cao cấp, góp phần cân bằng cung - cầu trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.
Bình luận