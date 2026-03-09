Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình thoát nước khẩn cấp nhằm giảm tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão. Trong đó, dự án cải tạo tuyến hạ lưu Sông Kim Ngưu kết nối Sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở được xem là một trong những hạng mục trọng điểm.

Công trình thuộc nhóm giải pháp khẩn cấp nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Nam Thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, tập trung xử lý các điểm nghẽn dòng chảy, qua đó giảm nguy cơ ngập khi xảy ra mưa lớn.

Dự án tập trung cải tạo hai đoạn chính của tuyến sông. Đoạn thứ nhất dài khoảng 4 km, bắt đầu từ khu vực đập Quang và kéo dài đến Quốc lộ 1A.

Đoạn thứ hai có chiều dài khoảng 1,8 km, nối từ Quốc lộ 1A đến khu vực trạm bơm Yên Sở. Đây là tuyến dẫn nước quan trọng trong hệ thống thoát nước đô thị của Hà Nội, tiếp nhận dòng chảy từ nhiều khu vực trước khi được bơm ra ngoài.

Các đơn vị thi công đang triển khai xây dựng hệ thống kè bê tông dự ứng lực dọc hai bờ tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu với tổng chiều dài khoảng 5,3 km. Hệ thống kè này nhằm ổn định bờ sông, hạn chế sạt lở và tạo điều kiện cho việc duy trì dòng chảy thông suốt.

Song song với việc làm kè, nhà thầu tổ chức nạo vét lòng sông với độ sâu trung bình khoảng 3,6 m để tăng khả năng dẫn nước.

Một hạng mục đáng chú ý khác là xây dựng tuyến cống kết nối giữa sông Tô Lịch và hồ Linh Đàm. Công trình này được thiết kế nhằm điều tiết lưu lượng nước linh hoạt giữa các khu vực, góp phần hỗ trợ hệ thống thoát nước chung của thành phố trong những thời điểm mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận tại công trường, nhiều tổ công nhân đang triển khai thi công các hạng mục kè bờ và nạo vét. Kỹ sư phụ trách thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, điều phối công việc, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ông Đức Hanh, người dân sinh sống gần khu vực thi công tại xã Đại Thanh, cho biết khu vực này nhiều năm qua thường gặp tình trạng nước dâng khi mưa lớn. “Người dân ở đây rất mong công trình sớm hoàn thành. Nếu dòng chảy được khơi thông tốt thì việc thoát nước chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt trong những trận mưa lớn”, ông Hanh nói.

Chị Lê Thu Hà, sống gần tuyến sông, cũng kỳ vọng dự án không chỉ giải quyết vấn đề ngập úng mà còn giúp cải thiện cảnh quan. Theo chị Hà, khi hai bờ sông được kè và chỉnh trang, khu vực xung quanh sẽ sạch sẽ, khang trang hơn so với trước.

Một thuận lợi của dự án là toàn bộ phạm vi thi công không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, các đơn vị có thể triển khai nhiều hạng mục ngay từ đầu mà không bị kéo dài thủ tục như một số công trình hạ tầng khác.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính phục vụ mục tiêu tiêu thoát nước sẽ được hoàn thành trước ngày 30/4. Những phần việc còn lại như hoàn thiện cảnh quan và các hạng mục phụ trợ dự kiến kết thúc chậm nhất vào cuối tháng 6 năm nay.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu được kỳ vọng sẽ góp phần tăng năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Nam Hà Nội, giảm áp lực ngập úng trong các đợt mưa lớn, đặc biệt trong mùa mưa năm 2026.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.