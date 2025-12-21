Toạ đàm Nghị quyết 72 – tìm đột phá cho mục tiêu sức khỏe toàn dân

(VTC News) -

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, gánh nặng bệnh tật kép và những thách thức mới từ biến đổi xã hội, môi trường, yêu cầu đổi mới tư duy và cách tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị ra đời không chỉ như một định hướng chính sách, mà còn được kỳ vọng là cú hích mạnh mẽ để tháo gỡ những “nút thắt” tồn tại lâu năm của hệ thống y tế, hướng tới mục tiêu bao trùm: Sức khỏe toàn dân, công bằng và bền vững.

Với chủ đề “Nghị quyết 72 và những đột phá vì sức khỏe toàn dân”, tọa đàm do Báo điện tử VTC News tổ chức là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và người làm chính sách cùng đối thoại thẳng thắn về thực trạng y tế Việt Nam hiện nay.

Tham gia chương trình là hai chuyên gia giàu kinh nghiệm: ĐBQH, GS. Nguyễn Anh Trí – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, và PGS.TS Trần Đắc Phu – nguyên Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế.

Đại diện Báo Điện tử VTC News tặng hoa chào mừng các khách mời. (Ảnh: Như Loan)

Từ góc nhìn của người gắn bó nhiều năm với ngành y và công tác hoạch định chính sách, GS. Nguyễn Anh Trí cho rằng, điểm then chốt của Nghị quyết 72 nằm ở việc đặt sức khỏe người dân vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách phát triển. Theo ông, lâu nay hệ thống y tế vẫn chịu áp lực lớn bởi mô hình “chữa bệnh là chính”, trong khi đầu tư cho y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý sức khỏe suốt vòng đời còn hạn chế. Điều này khiến chi phí y tế tăng cao, người bệnh chịu nhiều rủi ro, còn hệ thống thì quá tải kéo dài.

Nghị quyết 72, theo GS. Trí, đã thể hiện một bước chuyển tư duy quan trọng: Từ “chữa bệnh” sang “giữ sức khỏe”, từ phản ứng bị động sang chủ động phòng ngừa, từ chăm sóc rời rạc sang tiếp cận toàn diện, liên ngành. Tuy nhiên, để nghị quyết thực sự đi vào đời sống, điều quan trọng là phải cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách khả thi, có nguồn lực và có lộ trình rõ ràng.

Ở góc độ y tế công cộng, PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh những “nút thắt” lớn đang cản trở mục tiêu sức khỏe toàn dân, trong đó nổi bật là sự chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, giữa đô thị và nông thôn, giữa các nhóm dân cư. Ông cho rằng, nếu không giải quyết tốt bài toán y tế cơ sở và y tế dự phòng, mọi nỗ lực cải cách ở tuyến trên đều khó mang lại hiệu quả bền vững.

Theo PGS. Phu, đại dịch COVID-19 đã cho thấy rõ vai trò sống còn của hệ thống phòng bệnh, giám sát dịch tễ và truyền thông sức khỏe. Tuy nhiên, sau dịch, nguy cơ “lãng quên” y tế dự phòng là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có chính sách đủ mạnh để giữ chân nhân lực, đầu tư cho cơ sở vật chất và đổi mới phương thức hoạt động. Nghị quyết 72 mở ra cơ hội để tái cấu trúc lại hệ thống này, coi phòng bệnh là trụ cột, chứ không phải phần “phụ trợ” của y tế điều trị.

Hai vị khách mời trao đổi tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Như Loan)

Một nội dung được các khách mời đặc biệt nhấn mạnh là vai trò của chuyển đổi số trong y tế. Hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh mạn tính, kết nối liên thông dữ liệu giữa các tuyến không chỉ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc, mà còn là công cụ quan trọng để bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tuy nhiên, chuyển đổi số không thể chỉ dừng ở công nghệ, mà cần song hành với cải cách thể chế, đào tạo nhân lực và thay đổi tư duy quản lý.

Không chỉ dừng lại ở phân tích chính sách, tọa đàm còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: Chăm sóc sức khỏe toàn dân không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà cần trở thành chủ thể chủ động trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình.

Tọa đàm “Nghị quyết 72 và những đột phá vì sức khỏe toàn dân” phát sóng 9h ngày 21/12 trên website, fanpage và kênh YouTube của Báo điện tử VTC News, là lời mời gọi cộng đồng cùng nhìn lại những thách thức đang đặt ra cho y tế Việt Nam, đồng thời cùng hành động vì mục tiêu chung: Một Việt Nam khỏe mạnh hơn, công bằng hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân.