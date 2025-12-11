(VTC News) -

Chuyển đổi số đã và đang trở thành một trong những ưu tiên chiến lược của ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu vận hành và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Trong bối cảnh đó, Báo Điện tử VTC News phối hợp Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế – Từ chính sách đến thực tiễn”.

Chương trình có sự góp mặt của TS Mai Thị Nữ, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), và PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Hai vị khách mời chia sẻ tại toạ đàm.

Sự hiện diện của đại diện cơ quan hoạch định chính sách cùng chuyên gia tuyến cuối kỳ vọng tạo ra góc nhìn đa chiều, phản ánh rõ khoảng cách giữa chủ trương và quá trình triển khai thực tế.

Nội dung thảo luận tập trung vào các trụ cột lớn của chuyển đổi số y tế: chiến lược giai đoạn mới, xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất và liên thông, triển khai bệnh viện thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán – điều trị, đảm bảo an toàn thông tin và chia sẻ các mô hình đã chứng minh hiệu quả.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số trong y tế không chỉ là đầu tư phần mềm hay trang thiết bị mà là thay đổi toàn diện tư duy quản lý, quy trình vận hành và cách tiếp cận dữ liệu.

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương đã tiên phong triển khai bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân hay các ứng dụng hỗ trợ ra quyết định lâm sàng. Những bước tiến này giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, tăng độ chính xác trong điều trị và giảm tải cho đội ngũ y tế.

Tuy nhiên, hành trình chuyển đổi số vẫn đối mặt hàng loạt thách thức, từ nguồn lực tài chính, chất lượng nhân sự công nghệ, hạ tầng kỹ thuật không đồng đều cho tới sự thiếu thống nhất trong hệ sinh thái dữ liệu. Một số bệnh viện dù có nhu cầu ứng dụng mạnh mẽ nhưng còn vướng mắc về quy định, tiêu chuẩn kết nối hoặc mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng.

Ứng dụng chuyển đổi số tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại tọa đàm, các khách mời đi sâu vào đề xuất giải pháp thúc đẩy định danh điện tử y tế, chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Đây là những điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu y tế thống nhất – nền tảng quan trọng của mọi hoạt động chuyển đổi số.

Một nội dung khác nhận được nhiều sự quan tâm là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế. Công nghệ AI đang mở ra cơ hội hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán hình ảnh, phân tầng nguy cơ, quản lý bệnh mạn tính hay tối ưu hóa quy trình điều trị. Tuy nhiên, việc ứng dụng phải đi kèm các nguyên tắc đảm bảo minh bạch thuật toán, an toàn dữ liệu và đạo đức trong thực hành y khoa.

Sự kết hợp giữa góc nhìn quản lý và kinh nghiệm thực chiến từ các bệnh viện lớn được kỳ vọng mang lại những gợi mở quan trọng cho lộ trình chuyển đổi số thời gian tới. Tọa đàm cũng đóng vai trò cầu nối giữa nhà hoạch định chính sách, cơ sở y tế và độc giả, giúp lan tỏa thông điệp về một ngành Y tế hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn.

Với những thảo luận thẳng thắn và thực tiễn, chương trình được kỳ vọng góp phần tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy quá trình đổi mới, đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phục vụ hiệu quả hơn cho người bệnh cũng như toàn xã hội.