Tổ hợp 'all-in-one' Hanoi Melody Residences - dự án hấp dẫn khu Nam Hà Nội

(VTC News) -

Căn hộ thương mại dẫn dắt thị trường

Chia sẻ tại Hội thảo "Thị trường căn hộ Hà Nội: Đâu là lựa chọn sống, đầu tư bền vững?", các chuyên gia đồng thuận phía Nam Hà Nội sẽ là điểm sáng mới của thị trường Hà Nội. Cơ sở cho nhận định này là quy hoạch nhanh chóng hoàn thiện và đồng bộ của khu vực.

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhìn nhận tại Hội thảo, khu vực phía Nam Hà Nội sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, tiện tích và hạ tầng, cả hiện hữu và tiềm năng.

Phía Nam Hà Nội sẽ thu hút đầu tư và an cư bền vững. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Về hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông, khu vực này đảm bảo kết nối khá thuận tiện với nội đô, các vùng lân cận thông qua tuyến đường Vành đai 3 và đặc biệt là hướng di chuyển về các tỉnh phía Nam thông qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Khu vực còn có loạt dự án tuyến đường trọng điểm đã và đang được triển khai như: tuyến đường Vành đai 2,5; tuyến nối Giải Phóng với Trương Định qua bến xe Giáp Bát; tuyến đường trục phía Nam Hà Nội với mức đầu tư 7.500 tỷ đồng; dự án đường Vành đai 4; tuyến Vành đai 3,5…

“Một khi các tuyến đường kể trên hoàn thành với sự kết nối đồng bộ qua trục xuyên tâm và các đường mạng nhện khác sẽ tạo sức hút cho thị trường bất động sản khu vực này. Trong đó, tuyến vành đai 4, vành đai 2,5, vành đai 3,5 sẽ phân tán luồng phương tiện, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, khắc phục được tình trạng ùn tắc, tạo thông suốt từ Linh Đàm di chuyển về các hướng", ông Bùi Văn Doanh nhận định.

Hạ tầng dẫn dắt sẽ thúc đẩy nhu cầu về bất động sản tại khu vực phía Nam, đặc biệt là phân khúc căn hộ thương mại. Các khu vực như Hoàng Mai và Thanh Trì được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường với mức giá trung bình dao động từ 60-70 triệu đồng/m2 do nguồn cung khan hiếm trong bối cảnh nhu cầu nhà ở và đầu tư ngày càng tăng cao. Thậm chí giới chuyên gia dự báo, mặt bằng giá bất động sản khu vực phía Nam sẽ sớm "bắt kịp" khu Tây và khu Đông, trở thành điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong tương lai gần.

Căn hộ thương mại xu hướng all-in-one - phân khúc triển vọng phía Nam Hà Nội

Hanoi Melody Residences - dự án hấp dẫn tại phía Nam Hà Nội.

Trong sự phát triển nhanh chóng của khu vực, các chuyên gia nhận định, khu Nam Hà Nội hiện nay đang rất cần các dự án căn hộ, đặc biệt là dự án nhà ở xu hướng all - in - one được quy hoạch bài bản, đủ quy mô. Ghi nhận thực tế cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung căn hộ thương mại sơ cấp đang trở nên vô cùng cấp thiết tại phía Nam Hà Nội.

Với những dự án chung cư đã hoàn thành, không ít dự án chưa đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Điều này thể hiện rõ qua tình trạng thiếu hầm để xe, quá tải thang máy... Đây là lý do căn hộ thương mại xu hướng All-in-one là phân khúc có nhiều triển vọng nhất tại khu vực này.

Đưa ra đánh giá về sản phẩm, bà Nguyễn Minh Chi, Phó Tổng giám đốc Phú Tài Land, cho rằng, hiện tại thị trường không có nhiều nguồn cung. Tại khu vực quận Hoàng Mai tiếp giáp với Thanh Xuân, đối với sản phẩm cao tầng, Hanoi Melody Residences là dự án duy nhất đang triển khai có đáp ứng các tiêu chí all-in-one.

Tại Hanoi Melody Residences, dự án có trường mầm non nội khu quy mô gần 3.000m2, công viên trẻ em, hồ bơi phong cách resort rộng gần 1.000m2, 3 tầng hầm đỗ xe thông minh, khu thể thao đa năng, khối đế shophouse… đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư của các gia đình.

Hanoi Melody Residences nổi bật tại phía Nam Hà Nội.

Một trong các tiêu chí không thể thiếu của dự án All – in – one là vị trí dễ dàng kết nối, thuận lợi di chuyển. Hanoi Melody Residences ở lõi trung tâm Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai).

Từ đây, cư dân tương lai dự án thuận tiện tận hưởng các tiện ích thương mại - giáo dục - y tế trọng điểm của thành phố. Có thể kể đến các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Tai Mũi Họng Trung ương, Việt - Pháp, Lão khoa, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương...; các trường đại học như Bách khoa, Y Hà Nội, Kinh tế, Xây dựng, ĐH Thăng Long...

Dự án còn thừa hưởng các mảng xanh công cộng bao bọc xung quanh với khoảng 300ha diện tích xanh, mặt nước sông hồ, để trở thành một dự án đáng sống cho thế hệ cư dân bền vững. So với tiện ích và các dự án trong khu vực, giá bán của dự án được đánh hợp lý, từ mức 62 triệu đồng/m2.

Trên thực tế, phân khúc căn hộ đảm bảo các tiêu chí "all-in-one" đang góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản phía Nam Hà Nội khi nhu cầu bật tăng và các tiêu chuẩn lựa chọn dự án để an cư và đầu tư tại khu vực này ngày càng được nâng cao.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: Hanoi Melody Residences