Tổ chức cho người ngoại quốc ở lại Việt Nam trái phép, 2 người bị bắt

(VTC News) -

Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Duy Hậu (SN 1985, trú tại thôn Nhì Lưu, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) và Trương Đình Hoàng (SN 2002, trú tại thôn Đông Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Nguyễn Duy Hậu và Trương Đình Hoàng làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Trước đó, ngày 10/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ Công an huyện Phước Sơn về việc có nhóm người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) xuất hiện trên địa bàn.

Qua nghiên cứu hồ sơ ban đầu, làm việc với các đối tượng liên quan, cơ quan ANĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Duy Hậu về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Từ lời khai của Nguyễn Duy Hậu, cơ quan ANĐT tiến hành lập tổ công tác, khẩn trương đi Quảng Bình truy tìm, bắt khẩn cấp thêm Trương Đình Hoàng ngay trên địa bàn huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) để điều tra mở rộng vụ án.

Vụ án đang được Cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra, xử lý triệt để.