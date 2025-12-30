Tivi giá rẻ có thể hoạt động tốt trong bao lâu?

(VTC News) -

Tivi là hiết bị thiết yếu trong nhiều gia đình, văn phòng và tòa nhà, hầu hết mỗi gia đình đều có ít nhất một chiếc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể xác định chính xác tuổi thọ của tivi, điều này phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm của người dùng hơn là kỳ vọng từ nhà sản xuất.

Những mẫu tivi giá rẻ, trong tầm 7 đến 8 triệu đồng có thể hoạt động khoảng 45.000 giờ, tương đương với hơn 5 năm nếu sử dụng 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này có thể mang tính chủ quan, vì nhà sản xuất thường đưa ra số giờ hoạt động trong điều kiện lý tưởng mà không tính đến các rủi ro như hỏng hóc linh kiện hay phần mềm lỗi thời. Thực tế cho thấy, nhiều tivi sẽ gặp sự cố sớm hơn so với dự kiến.

Tivi giá rẻ có thể bền lâu nếu sử dụng đúng cách. (Ảnh: Slashgear)

Khi mua tivi giá rẻ, người tiêu dùng cần hiểu rằng giá cả thường đi đôi với chất lượng. Những chiếc tivi này thường sử dụng linh kiện và phần mềm kém chất lượng, dẫn đến việc chúng nhanh chóng trở nên lỗi thời. Mặc dù tivi LED có thể có tuổi thọ khoảng 50.000 giờ, thời gian sử dụng có thể kéo dài đến 10 năm, nhưng không có gì đảm bảo về yếu tố bền bỉ với các mẫu giá rẻ.

Các thương hiệu như Hisense mặc dù được đánh giá khá tích cực từ người dùng, nhưng vẫn có những hạn chế về kích thước màn hình và chất lượng hình ảnh. Độ phân giải thường chỉ đạt 720p hoặc 1080p trên các màn hình từ 32 đến 40 inch, và tuổi thọ của chúng cũng không được đảm bảo.

Một vấn đề đáng lưu ý là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền hình khiến cho các mẫu tivi đời mới cũng nhanh chóng bị lỗi thời. Những mẫu tivi cũ chất lượng cao thường có tuổi thọ lâu hơn so với các mẫu tivi giá rẻ mới. Theo Slashgear, người dùng đã chia sẻ nhiều trải nghiệm cho thấy tivi giá rẻ có thể hoạt động tốt trong khoảng 2 đến 4 năm nếu sử dụng trong mức cơ bản, và sẽ gặp phải một số vấn đề về độ bền sau khoảng thời gian trên.

Vệ sinh tivi thường xuyên sẽ kéo dài tuổi thọ. (Ảnh: Slashgear)

Để kéo dài tuổi thọ của tivi giá rẻ, người dùng nên chú ý đến hệ thống thông gió, đảm bảo các lỗ thông gió không bị bịt kín. Ngoài ra, việc vệ sinh tivi thường xuyên để ngăn bụi bẩn xâm nhập cũng rất quan trọng.

Giảm độ sáng khi sử dụng và tắt nguồn khi không cần thiết cũng là những cách hiệu quả để bảo vệ thiết bị. Cuối cùng, người dùng nên chú ý đến các điều khoản bảo hành của nhà sản xuất để có thể thay thế tivi bị hỏng hoặc lỗi thời với chi phí thấp hoặc thậm chí là miễn phí.