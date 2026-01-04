Tình trạng giao thông trái ngược ở các cửa ngõ TP.HCM sau Tết Dương lịch 2026

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, tình hình giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM diễn biến trái chiều. Một số tuyến thông thoáng, ổn định; trong khi những tuyến khác đông nghịt phương tiện, dòng người nhích từng chút một khi trở lại thành phố làm việc vào chiều hôm nay.
Chiều 4/1, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News lúc 16h cho thấy, cửa ngõ phía Đông TP.HCM thông thoáng. Phương tiện di chuyển ổn định, người dân đi lại dễ dàng, không xảy ra ùn ứ kéo dài.
Đáng chú ý, tại nút giao An Phú - điểm đen ùn tắc nhiều năm qua – giao thông chiều 4/1 thông thoáng bất ngờ. Hình ảnh xe cộ chôn chân, nối đuôi kéo dài từng xuất hiện trong các đợt nghỉ lễ trước hầu như không còn.
Trái ngược hoàn toàn, tại Quốc lộ 50 - cửa ngõ phía Tây TP.HCM – lượng phương tiện đổ về thành phố tăng cao, khiến tuyến đường trở nên đông đúc và di chuyển chậm.
Dòng xe nối dài, di chuyển chậm, nhiều thời điểm chỉ nhích từng chút một.
Anh Trần Văn Vũ (quê Vĩnh Long) cho biết, do thời tiết nắng nóng nên anh chờ đến chiều mới chạy xe lên TP.HCM. “Tôi nghĩ đi buổi chiều sẽ đỡ nắng và không kẹt xe, nhưng có lẽ ai cũng chọn thời điểm này nên đường đông hơn”, anh Vũ chia sẻ.
Em bé mệt mỏi trên xe máy khi cùng cha mẹ di chuyển quãng đường dài từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ.
Ông Vũ Minh, người dân sống ven Quốc lộ 50, cho biết tuyến đường vốn thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm. Sau kỳ nghỉ lễ, lượng người từ các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM làm việc khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo ghi nhận đến 19h cùng ngày, tình trạng ùn ứ trên Quốc lộ 50 vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Các phương tiện tiếp tục đổ dồn về TP.HCM, khiến tuyến cửa ngõ phía Tây rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài.
