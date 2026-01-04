Tình trạng giao thông trái ngược ở các cửa ngõ TP.HCM sau Tết Dương lịch 2026

Anh Trần Văn Vũ (quê Vĩnh Long) cho biết, do thời tiết nắng nóng nên anh chờ đến chiều mới chạy xe lên TP.HCM. “Tôi nghĩ đi buổi chiều sẽ đỡ nắng và không kẹt xe, nhưng có lẽ ai cũng chọn thời điểm này nên đường đông hơn”, anh Vũ chia sẻ.