Tình huống pháp lý vụ cô gái hạ gục thanh niên xăm trổ xôn xao dư luận

(VTC News) -

Tối 26/8, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội chia sẻ về một số vấn đề pháp lý liên quan vụ việc cô gái phản kháng lại người đàn ông xăm trổ xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip thể hiện nội dung một người đàn ông xăm trổ tấn công một người phụ nữ trong hầm để xe. Điều bất ngờ là người phụ nữ này đã đánh trả quyết liệt, khống chế và bắt người đàn ông phải xin lỗi…

Sau khi clip đăng tải, nhiều thông tin cho rằng người phụ nữ này là vận động viên MMA có khả năng thi đấu đối kháng tốt nên đã lấn át người đàn ông trong clip.

Camera an ninh tại khu vực hầm gửi xe ghi lại hình ảnh cô gái mặc áo chống nắng màu xanh bất ngờ cởi mũ bảo hiểm để phản đòn người đàn ông xăm trổ gây xôn xao dư luận.

Clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người rất hài lòng vì "kẻ bắt nạt đã được dạy cho một bài học".

Thông thường thì phụ nữ là phái yếu, dễ bị bắt nạt, bị hành hung và nhiều người rất bức xúc về điều này. Chính vì vậy khi một người phụ nữ đánh trả một người đàn ông một cách lấn lướt như vậy thì việc cư dân mạng hào hứng điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, luật sư Cường cho rằng không nên khuyến khích hành vi này bởi không phải người phụ nữ nào đấu tay đôi với đàn ông cũng áp đảo như vậy, hơn hết nếu mất bình tĩnh thì chưa chắc đã được xác định là phòng vệ chính đáng.

Cũng theo luật sư Cường, quy định của pháp luật, mọi người đều được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và có quyền “chống trả lại” một cách cần thiết trong trường hợp người khác dùng vũ lực trái pháp luật đối với bản thân mình hoặc với người khác.

Trường hợp này pháp luật gọi là “phòng vệ chính đáng”, được quy định tại Điều 22 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể như sau: “Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm”.

Tương tự, luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn luật sư TP.HCM đánh giá những hình ảnh ban đầu về vụ việc có thể thấy hành vi này không được coi là tội phạm bởi đây là hành vi phòng vệ chính đáng nhằm chống trả lại việc tác động vật lý trước đó của người đàn ông.

Tuy nhiên, luật sư Diệp Năng Bình cũng lưu ý không phải hành vi chống trả nào cũng được coi là phòng vệ chính đáng hợp pháp. Việc phòng vệ vẫn có thể dẫn đến hành vi phạm tội nếu như vượt quá giới hạn của phòng vệ chính đáng.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, đối với phái nữ hiện nay, việc học võ thuật để tự vệ nên được khuyến khích và phát triển nhiều hơn. Việc trang bị cho bản thân nền tảng võ thuật sẽ giúp tăng cường khả năng tự vệ, ứng phó với những tình huống nguy hiểm xảy ra đối với bản thân và mọi người xung quanh.

Trong tình huống này, việc học võ thật sự rất cần thiết để đối phó với nguy hiểm mà bản thân cô gái đang phải đối mặt. Tuy nhiên cũng cần lưu ý sử dụng võ thuật một cách hợp lý để không vi phạm pháp luật, làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác.