Tình hình sức khoẻ của nữ sinh mắc bệnh bạch hầu ở Bắc Giang

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, nữ bệnh nhân M.T.B. (18 tuổi, thường trú tại Hiệp Hoà, Bắc Giang) không có các dấu hiệu lâm sàng, được sử dụng kháng sinh để diệt các vi khuẩn bạch hầu, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển tăng nặng.

“Sức khoẻ người bệnh hiện tương đối ổn, hôm nay sẽ được chuyển từ tuyến trung ương về y tế cơ sở ở Nghệ An để tiếp tục cách ly và theo dõi”, bác sĩ Cấp nói.

Ngày 25 - 28/6, M.T.B. và M.T.S. (tạm trú tại Bắc Giang) về Nghệ An thi tốt nghiệp THPT, ở cùng phòng với một người mắc bệnh bạch hầu. Khi quay lại Bắc Giang, B. và S. có biểu hiện đau họng. Lúc này, cả hai biết bạn cùng phòng ở Nghệ An trước đây đã mất vì bạch hầu nên họ tự mua thuốc kháng sinh uống.

B. làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với bạch hầu. Nữ sinh cũng được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để điều trị. Còn S và các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh đã được cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa thu dung và đưa vào khu vực cách ly.

Triệu chứng và cách phòng bệnh bạch hầu.

Liên quan sự việc trên, ngày 9/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông tin kết quả xét nghiệm 8/15 mẫu F1 mà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang gửi giám định bệnh bạch hầu. Trong đó, 8 mẫu có kết quả âm tính, 7 mẫu còn lại chưa có kết quả do mới gửi bổ sung.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, qua điều tra dịch tễ, địa phương có hơn 100 người được xác định từng tiếp xúc với nữ sinh đã tử vong do bệnh bạch hầu. CDC Nghệ An cử đoàn giám sát điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán.

Bạch hầu là loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khả năng gây dịch, lây truyền trực tiếp từ người sang người thông qua đường hô hấp. Năm 2023 cả nước ghi nhận 57 trường hợp mắc bệnh (kết quả xét nghiệm PCR dương tính và nuôi cấy) tại 3 tỉnh Hà Giang, Điện Biên và Thái Nguyên, trong đó 7 trường hợp tử vong.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 ghi nhận 5 trường hợp mắc, trong đó 1 trường hợp tử vong. Cụ thể, Hà Giang 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, Nghệ An 1 trường hợp mắc (đã tử vong) và Bắc Giang ghi nhận 1 trường hợp.