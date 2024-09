(VTC News) -

Bản tin bão khẩn cấp lúc 14h của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã được phát đi với những thông tin mới nhất tình hình bão số 3 đổ bộ đất liền. Cơ quan khí tượng cũng có bản tin thời tiết 10 ngày cho các khu vực, trong đó có Hà Nội.

Vị trí và đường đi của bão số 3 lúc 14h chiều 7/9.

Tình hình bão số 3 đổ bộ đất liền và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin bão số 3 mới nhất chiều 7/9

Nội dung bản tin cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; Đảo Cô Tô gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; Tiên Yên (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Đầm Hà (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14; Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, Phù Liễn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cát Hải (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Ba Lạt (Thái Bình) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10,…

Khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 113mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 110mm, Cát Bà (Hải Phòng) 86mm,…

Hồi 13 giờ ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh -Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 24 giờ tới):

Dự báo tác động bão số 3 với Hà Nội

Sáng 7/9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đến 15h bão sẽ đi sâu vào các tỉnh phía Bắc.

Dự báo từ đầu giờ chiều nay, khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 9-12. Trong đó, Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Khu vực các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Với Hà Nội, tác động của bão sẽ chậm hơn so với khu vực ven biển, từ 15-16h mới có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 9-10.

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho hay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Mặc dù Hà Nội không chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng do tác động của hoàn lưu bão, từ chiều và tối nay, địa bàn Thủ đô khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10.

Cùng với gió mạnh, Hà Nội có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn, với lượng mưa dự báo khoảng 150-350mm.

"Gió mạnh ở Hà Nội sẽ tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân. Gió mạnh, gió giật có khả năng làm gãy đổ cây. Vì vậy, người dân lưu ý, trong chiều và tối nay hạn chế ra đường và tốt nhất không nên ra khỏi nhà. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng, người dân cần có phương án xử lý phòng tránh ngập úng vào chiều và đêm nay", ông Hưởng nói thêm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 7/9 đến ngày 15/9

Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ đêm 7 đến sáng 0/9, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa to đến rất to; các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 9-13/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 9/9 khu vực có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố, mưa dông, lốc chiều 6/9 đã làm một người chết (chị Lê Thị T., SN 1983, thường trú tại xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá), 6 người bị thương; 229 cây xanh bị gãy, đổ và 1 xe máy, 2 ô tô bị hư hỏng.