Tình báo Israel tuồn vũ khí, lừa ám sát loạt tư lệnh quân đội Iran thế nào?

Israel rò rỉ video về việc nhân viên tình báo Mossad tuồn vũ khí vào Iran và kích hoạt tấn công các mục tiêu.

Theo New York Post ngày 13/6, các điệp viên Israel bí mật đưa tên lửa và máy bay không người lái chứa chất nổ vào sâu lãnh thổ Iran trong hàng loạt chiến dịch tình báo, trước khi thực hiện đòn tấn công chính xác nhằm vào cuộc họp của các chỉ huy quân sự Iran.

Cơ quan tình báo Mossad của Israel bắt đầu cài cắm lực lượng vào trung tâm Iran từ nhiều tháng trước nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ, với mục tiêu phá hủy cơ sở hạt nhân, hệ thống quân sự và loại bỏ nhiều chỉ huy cấp cao của Iran. Theo các nguồn tin an ninh Israel, các máy bay không người lái mang thuốc nổ đã được đưa vào Iran từ sớm như một phần của kế hoạch tác chiến.

Ngoài ra, Mossad cũng vận chuyển vũ khí chính xác cao vào khu vực trung tâm Iran, cho phép Israel tấn công hệ thống phòng thủ của Tehran từ bên trong.

Các địa điểm của Iran bị Israel tấn công.

Chiến dịch bí mật này, mang tên “Sư tử trỗi dậy” (Rising Lion), được tiến hành rạng sáng 13/6 với ba đợt tấn công riêng biệt, mỗi đợt nhằm vào các hệ thống vũ khí và phòng thủ cụ thể của Iran. Các đơn vị biệt kích Israel đã tiếp cận gần các hệ thống tên lửa phòng không của Iran, triển khai vũ khí dẫn đường chính xác và phá hủy chúng.

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết, hoạt động mới nhất này đòi hỏi lực lượng biệt kích hoạt động sâu bên trong Tehran và trên khắp cả nước trong khi tránh bị các cơ quan an ninh và tình báo Iran phát hiện. Theo nguồn tin an ninh, một số lực lượng biệt kích Mossad hoạt động ngay tại thủ đô Iran.

Một phần khác của chiến dịch sử dụng công nghệ lắp đặt trên các phương tiện để tấn công trực tiếp hệ thống phòng thủ Iran. Các quan chức cho biết, Israel đã thiết lập một căn cứ để phóng máy bay không người lái mang chất nổ bên trong Iran, sau đó những máy bay không người lái này được sử dụng để nhắm vào các bệ phóng tên lửa gần Tehran.

Trong đợt cuối, các máy bay không người lái chứa thuốc nổ được kích hoạt và bay tới căn cứ gần Tehran, phá hủy các bệ phóng tên lửa đất đối đất mà Israel cho là đe dọa trực tiếp đến các mục tiêu chiến lược và dân sự của nước này.

Phòng không Iran sau cuộc tấn công của Israel tại Tehran.

Các cuộc không kích cũng phá hủy hàng loạt radar, bệ phóng tên lửa và một số cơ sở hạt nhân, bao gồm cả cơ sở làm giàu uranium Natanz – nơi khói đen bốc lên nghi ngút sau đợt tấn công. Quân đội Israel cho biết khoảng 200 máy bay được huy động để tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp Iran.

Một số lãnh đạo cấp cao của Iran thiệt mạng trong chiến dịch, trong đó có Tướng Hossein Salami – Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Mohammad Bagheri – Tổng tham mưu trưởng quân đội, Gholam Ali Rashid – người đứng đầu hệ thống chỉ huy khẩn cấp, và Amir Ali Hajizadeh – chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh Cách mạng.

Một quan chức Israel tiết lộ với Fox News rằng, các đặc vụ Mossad đã tiến hành một chiến dịch đánh lừa, khiến các tướng lĩnh không quân Iran tụ họp trong một cuộc họp quan trọng - mục tiêu sau đó bị không kích. Quan chức này nói: “Chúng tôi đã thực hiện những hành động cụ thể để hiểu rõ hơn về họ, rồi sử dụng thông tin đó để điều khiển hành vi của họ. Chúng tôi biết cách khiến họ tụ họp, và quan trọng hơn, biết cách giữ họ ở đó”.

Chưa rõ bằng cách nào Israel có thể dụ các chỉ huy Iran vào bẫy, nhưng một nguồn tin khác cho biết chiến dịch tình báo đã thu thập đầy đủ thông tin nhằm "vạch mặt" các quan chức cấp cao trong ngành quốc phòng và các nhà khoa học hạt nhân – những người sau đó bị loại bỏ. Song song với các cuộc không kích, Israel cũng triển khai một chiến dịch phá hoại có chủ đích nhằm vào hệ thống tên lửa chiến lược của Iran.

Chính quyền Iran nhanh chóng tuyên bố đây là “hành động tuyên chiến.” Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đe dọa sẽ có sự trừng phạt khắc nghiệt, trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian cam kết Iran sẽ khiến Israel “phải hối hận” của mình.